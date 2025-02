Pixel Watch 3a & Pixel Tablet 2: Neue Google-Produkte kommen – werden die Reihen demnächst erweitert?

Googles Hardware-Abteilung wird in Kürze das Pixel 9a vorstellen, das in diesem Jahr deutlich früher als gewohnt erscheinen wird. Weiterhin halten sich die Gerüchte, dass das Budget-Smartphone nicht allein erscheinen, sondern auch weitere Hardware-Produkte im Gepäck haben wird, deren Chancen gar nicht so schlecht stehen. Kommen die Pixel Watch 3a und das Pixel Tablet 2?



Wenn Google zu einem Hardware-Event lädt, dann dreht sich dieses nicht um ein einzelnes Produkt, sondern immer um eine Gruppe von neuen Geräten, Plattformen und Software-Features. Bisher hat sich Google nicht offiziell zum baldigen Start des Pixel 9a geäußert und dementsprechend wissen wir nicht, ob man es rein per Blogpost und Pressemitteilung oder auf der großen Bühne im Verbund mit anderen Produkten vorstellen wird. Letztes wäre aufgrund des großen Aufmerksamkeitsbedarfs gar nicht so unwahrscheinlich.

Gut möglich, dass das Pixel 9a im Rahmen eines KI-Events vorgestellt wird, auf dem man die neuesten Gemini-Features vorab zeigt. Weil wir mittlerweile von „KI-Smartphones“ reden, wäre das nicht ganz unpassend. Dennoch würde das die Wahrscheinlichkeit darauf steigern, dass das Smartphone nicht allein kommt, sondern weitere Geräte im Gepäck hat. Sowohl zeitlich als auch mit Blick auf das Portfolio wären zwei Produkte möglich, über die es bisher kaum Informationen gibt. Was aber kein Hinweis darauf sein muss, dass sie nicht existieren.

Wir haben euch beide möglichen Produkte hier im Blog in den letzten Wochen bereits vorgestellt und nicht nur über deren Erscheinen fantasiert, sondern diese Möglichkeiten auch begründet. Sowohl mit den üblichen Zeitplänen, den Lücken im Hardware-Portfolio und einfach auch einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Die Rede ist von einer weiteren Smartwatch sowie einem neuen Tablet.









Pixel Tablet 2

Das erste Pixel Tablet der neuen Generation liegt bald zwei Jahre zurück und es wird wirklich Zeit für einen Nachfolger – allein aufgrund des wenig erfolgreichen Konzepts. Soll Googles großer Tablet-Einstieg, den man über Jahre vorbereitet hat, nach einem Jahr schon wieder vorbei sein? Letzte Gerüchte besagten, dass Google nicht nur das zweite Pixel Tablet das tatsächlich in Kürze hätte erscheinen sollen, sondern wohl auch die dritte Generation intern abgesägt hat. Folgen wir dem weiter, wäre nicht vor 2028 mit einem Nachfolger zu rechnen. Aber so lange kann man das wohl kaum hinziehen, ohne sich zum wiederholten Male im Tablet-Bereich ins Abseits zu schießen.

Google wäre daher meiner persönlichen Meinung nach sehr gut beraten, zeitnah ein Pixel Tablet 2 auf den Markt zu bringen. Die entsprechenden Weichen sind gestellt, denn es gibt das Gerät nun ohne Standfuß, es steht Zubehör in Form von Tastaturen und Stiften vor der Tür und einiges mehr.

Pixel Watch 3a

Die Pixel Watch hat sich mit der dritten Generation langsam etabliert, krankt aber nach wie vor am hohen Preis. Also könnte man es wie bei den Smartphones und den Pixel Buds machen und mit der dritten Generation einen günstigen Ableger einführen. Eine Pixel Watch 3a hätte viele Vorteile, würde die Smartwatch-Marke deutlich breiter aufstellen, neue Zielgruppen erschließen und wäre noch dazu ein perfekter Begleiter für das Pixel 9a.

