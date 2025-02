Kommt das Pixel Tablet 2? Spekulationen um ein neues Google-Tablet – Vorstellung schon bald oder gar nicht

Schon in wenigen Wochen wird Google zur ersten Pixel-Präsentation des Jahres laden und zumindest das neue Budget-Smartphone Pixel 9a vorstellen – aber hat es noch weitere Gerätschaften im Gepäck? Die Gerüchte und auch gewisse Erwartungen an ein Pixel Tablet 2 reißen nicht ab und so langsam wird es Zeit für Klarheit. Denn es gibt so viele widersprüchliche Informationen, dass Google allein schon deswegen endlich ein Statement abgeben sollte.



Pixel Tablet-Fans sind es gewohnt, etwas länger warten zu müssen. Denn es sollte bis zum Jahr 2023 dauern, bis das erste Pixel Tablet angekündigt wurde. Ein weiteres Jahr musste vergehen, bis es endlich zu einem attraktiveren Produkt wurde, das auch ohne Standfuß verkauft werden konnte und vielleicht wird es in diesem Jahr endlich das lang erwartete Zubehör geben. In Form einer andockbaren Tastatur sowie einer Maus und einem Eingabestift, um es als Mini-Notebook zu verwenden. Aber wie sieht es denn eigentlich mit einer zweiten Generation aus?

Das erste Tablet der neuen Generation war kein großer Wurf und für viele Interessierte eher enttäuschend, denn die zu hoch gesteckten Ambitionen und das Gesamtkonzept der Doppelnutzung als Smart Display erwiesen sich als Fehlschlag. Es war weder ein gutes Tablet noch ein gutes Smart Display, sondern irgendwas dazwischen. Es war zu schwach für ein Tablet und zu stark für ein Smart Display. Das ergab unter dem Strich schlechte Leistung, ein unvorteilhaftes Design gepaart mit einem hohen Preis. Damit ist es wahrlich kein Gerät, das man lange am Markt lassen und sich mit einer nächsten Generation viel Zeit lassen kann. Hat Google ernsthaftes Interesse am Tablet-Markt, ist ein solches Gerät Gift.

Pixel Tablet 1,5 und Pixel Tablet 2

Google hat die damalige Fehleinschätzung recht schnell erkannt und schon ein Jahr später durch eine Art Neustart als Einzelprodukt ohne Standfuß kaschiert. Mit der zweiten Generation sollte alles besser werden, denn diese könnte endlich als das von Anfang an ersehnte Pixel Tablet Pro starten und wäre eigentlich für eine Vorstellung zwischen März und Mai 2025 auf Schiene gewesen. Aber dazu soll es laut mehreren Leakern gar nicht kommen.









Pixel Tablet 3

Sogar zu einem Pixel Tablet für das Jahr 2027 (!) gab es schon erste Leaks bzw. durchgesickerte Pläne. Auch bei diesem hätte man wohl wieder auf einen Mix gesetzt, diesmal allerdings nicht in Kombination mit einem Smart Display, sondern mit einem Laptop. Es wäre das Pixel Notebook geworden. Sicherlich wäre ein Pixel Tablet 3 auch vom Erfolg des Vorgängers abhängig, sodass sich aus heutiger Sicht kaum zuverlässige Leaks ergeben würden.

Pixel Tablet 2 und Pixel Tablet 3 abgesagt ?!

Innerhalb weniger Tage hieß es Ende November 2024 aus heiterem Himmel, dass sowohl das Pixel Tablet 2 abgesagt als auch das Pixel Tablet 3 gecancelt sind. Jeweils hieß es, dass sich Google stattdessen auf das andere Gerät konzentriert – ihr merkt schon, dass sich das widerspricht.

Trotz der Absagen sickerten in den folgenden Wochen immer wieder neue Informationen zum Pixel Tablet 2 sowie zum Pixel Tablet Eingabestift durch. Geht die Entwicklung also doch weiter? Wird die erste Generation erneut um Tastatur, Maus und Stift erweitert, so wie es schon von Beginn an erwartet wurde? Oder ist das alles für die zweite und dritte Generation geplant, die ja eigentlich gar nicht mehr erscheinen soll?

Sollte es ein Pixel Tablet 2 geben, könnte Google dieses schon in wenigen Wochen parallel zum Pixel 9a oder einer möglichen Pixel Watch 3a vorstellen. Kommt es hingegen nicht, wäre Google gut beraten, endlich zu verraten, wie es mit der Tablet-Serie weitergehen soll.

