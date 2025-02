YouTube Podcasts: Googles Plattform erreicht eine Milliarde Nutzer – ist endlich auf der Erfolgsspur

Googles Videoplattform YouTube befindet sich derzeit auf einer Erfolgswelle, denn die Nutzung aller Produkte und auch die Umsätze steigen weiter an – auch in einem Bereich, den manche Nutzer vermutlich gar nicht auf dem Zettel haben. Wie man jetzt verkünden konnte, hat die Untermarke YouTube Podcasts den Meilenstein von einer Milliarde aktiver Nutzung erreicht und ist damit wohl Marktführer in diesem Bereich.



Google hatte lange Zeit keine echte Podcast-Strategie und schien den eigentlich recht „alten“ Markt nicht wirklich ernst zu nehmen. Hier und da gab es kleine Features für die Podcast-Integration in der Websuche und der erste Anlauf mit Google Podcasts wurde zwar große angekündigt, lief dann aber recht schnell ins Leere. Die angekündigte Umstellung von Google Podcasts auf YouTube Podcasts erwies sich daher zunächst auch eher als Einsparungsmaßnahme. Doch es sollte genau der richtige Schritt sein.

Jetzt konnte Google verkünden, dass die Podcasts auf YouTube die magische Marke von einer Milliarde Nutzer erreicht haben. Das heißt, dass mehr als eine Milliarde Menschen weltweit mindestens einmal pro Monat einen Podcast auf YouTube ansehen. Das unterstreicht laut Google die wachsende Bedeutung von YouTube als eine zentrale Anlaufstelle für Audio-Inhalte. Dabei kann man natürlich hinterfragen, was YouTube eigentlich als Podcast mit Video einstuft und wie sich das genau von einem normalen Video unterscheidet.

Für YouTube scheint die Strategie hingegen aufzugehen, sich mit den Podcasts um ein weiteres Feld erweitert und auch ein starkes Standbein im Audio-Bereich aufgebaut zu haben. Das Erfolgsrezept von YouTube Podcasts gegenüber anderen Plattformen soll es sein, dass diese eben auch Video enthalten und somit das klassische YouTube-Erlebnis mit Podcasts verbinden. Auch hier zeigt sich der Erfolg von YouTube auf Smart TVs: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 400 Millionen Stunden Podcasts auf Smart TVs abgespielt.

Und damit ist auch der Weg für neue Features und weitere Verbesserungen geebnet, die man zwar noch nicht konkret angekündigt hat, aber sicherlich in den nächsten Monaten umsetzen wird. Bei einer solchen Erfolgszahl steht auch immer ein großes Thema zentral im Raum: Mehr Monetarisierung.

