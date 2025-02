Android: Google Telefon bringt neue Features auf Pixel-Smartphones – Warteschleifen, Anruflisten und mehr

Die Android-App Google Telefon wird von vielen Nutzern verwendet und ist vor allem auf den Pixel-Smartphones der Standard für Telefonate. Jetzt erhält die App eine ganze Reihe von neuen Funktionen, die zum Teil schon vor längerer Zeit angekündigt wurden und erst jetzt für viele Nutzer zur Verfügung stehen. Es zeigt sich, dass sich Telefonate durch die KI-Funktionen deutlich verändern könnten.



Viele Menschen telefonieren nicht gern und schreiben lieber Text oder kommunizieren in anderer Form. Das weiß auch das Team von Google Telefon und hat daher in der letzten Zeit eine ganze Reihe von neuen Funktionen ausgerollt, die das Telefonieren so bequem wie möglich machen und auch viele Gespräche gewissermaßen auslagern können. KI kann Anrufe annehmen, ablehnen, darauf antworten, zuhören, Menüs überspringen, Wartezeiten übernehmen und vieles mehr.

Telefonnummer-Rückwärtssuche

Der Klassiker: Ihr bekommt einen Anruf oder habt einen verpasst, aber die Nummer sagt euch nichts. Auf den Pixel-Smartphones ist das kein Problem mehr, denn mit der Rückwärtssuche kann in den meisten Fällen sehr schnell herausgefunden werden, ob ein Unternehmen hinter der Nummer steckt – und wenn ja, welches.

Anrufverlauf filtern

Der Anrufverlauf lässt sich mit dem jüngsten Update der Google Telefon-App jetzt filtern. Das kann gerade für Vieltelefonierer sehr praktisch sein. Wir haben euch diese Funktionen bereits ausführlich im folgenden Beitrag vorgestellt.

» So lässt sich der Anrufverlauf filtern

Direct my Call für Menüs

Mit der KI-basierten Funktion „Direct my Call“, die derzeit nur in englischer Sprache funktioniert, lassen sich die lästigen Menüs übergehen. Statt euer Anliegen oder die zugewiesene Zahl zu sagen, wird die Pixel Telefon-App das Menü auf dem Display einblenden und euch die Wahl lassen.

Hold for Me für Warteschleifen

Seid ihr erst einmal bei der richtigen Nummer gelandet, geht es oft in die Warteschleife. Mit dem Pixel-Smartphone müsst ihr darin nicht mehr warten, denn die App kann das für euch übernehmen. Sobald die Warteschleife vorüber ist, werdet ihr informiert und der Telefonpartner am anderen Ende darauf hingewiesen, dass die Person gleich abheben wird.









Call Notes

Call Notes und Call Assist erstellen für euch Protokolle von den Telefonaten und ermöglichen den bequemen Abruf der wichtigsten Informationen. Das kann sehr praktisch sein, wie ihr im folgenden Beitrag nachlesen könnt.

» So funktioniert das neue Call Notes

Live-Untertitel für Text-only Anrufe

Mit Live-Untertiteln sowie einer Textauswahl lassen sich Text-only-Anrufe führen. Sehr hilfreich für Nutzer, die nur sehr schlechtes Hörvermögen haben oder taub sind, aber dennoch aus irgendeinem Grund einen Anruf führen müssen.

Automatische Antworten in Call Screen

Call Screen kann eingehende Anrufe beantworten, den Anrufer nach dem Grund seines Anklingelns fragen und euch diese Informationen weiterleiten. Ihr entscheidet dann per Auswahl, wie darauf reagiert werden soll.

» Gemini auf Pixel-Smartphones: Große Updates bringen viele neue Funktionen – das waren die Highlights

[Google-Blog]