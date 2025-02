YouTube zeigt weniger Werbung: Neue Ad-Regeln sollen lästige Werbeunterbrechungen entfernen

Bei Googles Videoplattform YouTube könnte es kaum besser laufen, denn nicht nur die Nutzerzahlen und das Engagement steigen immer weiter, sondern auch die Umsätze gehen seit einiger Zeit regelrecht durch die Decke. Im Zuge einer Optimierung hat man jetzt angekündigt, dass schon bald weniger Werbespots gezeigt werden könnten. Klingt nach einer guten Nachricht, ist es aber eher in anderer Form, als man erwarten würde.



Die Meldung „YouTube zeigt noch mehr Werbung“ würde kaum überraschen und gab es in den letzten Jahren mehrfach. Jetzt dreht sich das Ganze um, denn nun gibt es die Meldung „YouTube zeigt bald weniger Werbung“. Davon profitieren alle Nutzer der Videoplattform, allerdings nicht in der Form, wie man es erwarten würde. Denn man will lästigen Werbeunterbrechungen an unpassenden Stellen den Kampf ansagen und diese Spots in Zukunft einfach nicht mehr zeigen.

Aber der Reihe nach: Man hat eine Änderung für YouTube Creator angekündigt, die für ihre monetarisierten Videos sowohl auf automatisch platzierte Werbespots als auch manuell eingefügte Spots setzen können. Ab dem 12. Mai wird YouTube in diesem Bereich eine neue Technologie anwenden, die Werbepausen an unpassenden Stellen erkennen und die Creator vor diesen warnen soll. Als unpassende Stellen sieht man etwa Unterbrechungen mitten im Satz, in einer aktiven Handlung und solche, die nicht zwischen einzelnen Szenen gesetzt werden, sondern eher als echte Unterbrechung bzw. Störung wirken.

Sollten die Algorithmen eine solche Positionierung erkennen, wird es in den meisten Fällen so sein, dass die Werbung einfach nicht ausgespielt wird. Die Werbeunterbrechung fällt also einfach weg, was in weniger Umsatz für den Creator resultiert. Um das zu verhindern, sollen Creator laut YouTube auf die automatisch positionierten Werbespots setzen, die laut einer aktuellen Studie um fünf Prozent mehr Umsatz einbringen können. Klar, man will auch an diesem Punkt gerne die volle Kontrolle haben.

Als zusehender Nutzer profitiert man gleich doppelt von dieser Änderung: Zum einen wird es vielleicht temporär weniger Werbespots in Videos geben, wobei sich das aber schnell von selbst bereinigen wird. Der größte Gewinn ist es, dass Anzeigen nicht mehr störend platziert werden, sondern eben an passenden Stellen. Das kann natürlich sehr subjektiv sein, aber insgesamt ist ein Qualitätsgewinn zu erwarten.

