Googles Videoplattform YouTube befindet sich im ständigen Wandel, denn es werden immer wieder neue oder adaptierte Elemente in die Oberfläche gebracht. Vermutlich weitgehend unbemerkt hat sich die Plattform vor wenigen Monaten ein neues Logo und auch eine neue Farbgebung gegönnt, die den bisherigen Rot-Ton ablöst. Jetzt geben die Designer interessante Einblicke in das verwendete Rot-Magenta, Farbverläufe und die Ideen hinter der neuen Farbpalette.



Play-Button als Logo

Das YouTube-Logo gehört im Internet und wahrscheinlich auch in der realen Welt zu einem der bekanntesten Bildmarken überhaupt, denn die weite Verbreitung sowie die Orientierung am klassischen Play-Button sorgt dafür, dass die Nutzer diese Form stets präsent haben. Aber nicht nur das Logo in Button-Form ist bekannt, sondern auch der von YouTube verwendete Farbton, den man sich schon vor vielen Jahren zugelegt hatte. Jetzt wird diese abgelöst.

Rot war es immer, aber problematisch

Das bisherige YouTube-Logo war einfach nur „rot“ und hatte weder Farbverläufe noch eine spezielle Palette. Das ist zwar weltbekannt und etabliert, hatte aber auch Probleme, die ein Umdenken erforderten – abgesehen davon, dass Googles Designer immerhin acht Jahre lang die Farbpalette nicht anfassen durften. Die Probleme waren die Folgenden: Man war der Meinung, dass das Logo durch die rote Farbe an einigen Stellen zu präsent ist und somit die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Thema ablenkt. Der zweite Grund ist, dass das Logo auf einigen Displays in einem Orange-Ton dargestellt werden könnte, der so gar nichts mit der CI zu tun hat. Und das dritte Problem ist, dass es durch das Rot und die ständig gleiche Position zu einem Einbrennen kommen kann.

All diese Gründe haben dazu geführt, dass sich YouTube jetzt eine neue Farbgebung zulegt. Aber natürlich wird das Logo nicht grün oder blau, sondern man bleibt in der bewährten Richtung. Doch statt rot setzt man jetzt auf einen leichten Mix aus Rot und Magenta sowie an vielen Stellen dezente Farbverläufe, die dem Logo Tiefe, Wärme und auch einen Hingucker-Effekt geben.









Der neue Farbton ist auf den Bildern hier im Artikel zu sehen. Den Designern ist es gelungen, einen Farbton zu finden, der sowohl das Rot beibehält, als auch einen leuchtenden Effekt erzeugt. Denn die Farbe, der sehr dezente Farbverlauf in Kombination mit einem dunklen Hintergrund ist schon eindrucksvoll. Das wirkt lebendig und frisch, was genau das Ziel eines Logo-Redesigns ist. Aber das gilt nicht nur für das Logo, sondern auch für viele UI-Elemente, bei denen dieser Rot-Farbton vorgekommen ist.

Nicht nur die Farbe wurde geändert, sondern auch Animationen und Bewegungen neu gedacht. So teilt man mit, dass unter anderem die Start-Animation um 0,2 Sekunden verkürzt wurde und somit in Kombination mit der Farbe noch lebendiger wirkt. Man spricht davon, dass dies der Marke einen zusätzlichen Kick verleiht.

Schaut euch die ausführliche Vorstellung und viele weitere Bilder im Google Design Blog an, der sehr umfangreiches Material bereithält. Mit dem aktuellen Redesign soll übrigens noch nicht Schluss sein, sondern man wird auch an vielen anderen Stellen der Plattform basteln. Details nennt man dazu jedoch nicht.

[Google Design Blog]