Google Tasks: Die neue Web-App ist endlich da – ein wichtiger Schritt für die Aufgabenplattform (Meinung)

Die Plattform Google Tasks hat schon viele Jahre auf dem Buckel, scheint aber erst in der letzten Zeit Google-intern in der Relevanz gestiegen zu sein – darauf lassen zumindest die Schritte der letzten Monate schließen. Vor wenigen Tagen hat man endlich eine Google Tasks Web-App gestartet, die zwar auf den ersten Blick nicht viel ändert, aber tatsächlich eine größere Bedeutung haben kann.



Man mag es kaum glauben, aber Google Tasks feiert in wenigen Wochen schon den sechsten Geburtstag. Es hat also sechs Jahre gedauert, bis die mehr als simple Aufgabenverwaltung eine eigene Web-App erhalten hat. Bei einem Unternehmen wie Google, das jedem kleinsten Tool eine eigene Web-App spendiert, kaum nachvollziehbar. Über fast fünf Jahre ließ sich Google Tasks am Desktop tatsächlich nur in einer Workspace-Seitenleiste nutzen. Das war nicht bequem und bot noch weniger Funktionen als die Android-App.

Erst im vergangenen Jahr sollte sich das ändern, denn Google Tasks wurde zum Schwesterprodukt des Google Kalender und ließ sich über diesen erstmals auf offiziellem Weg in einer Vollbild-Ansicht nutzen. Das hat gut funktioniert, doch die Nähe zum Kalender sorgte gleichzeitig dafür, dass ein falscher Klick wieder zum Google Kalender führte. Natürlich hat man das schnell raus, aber es gibt nicht unbedingt das Gefühl, eine App zu verwenden, die auch in einigen Jahren noch bestehen könnte. Das ist bei Google ja immer so eine Sache und natürlich auch ein großes Thema.

Jetzt hat man die Google Tasks Web-App gestartet und damit endlich eine echte Eigenständigkeit geschaffen. Die nutzbare Oberfläche entspricht zu 100 Prozent der Google Kalender-Version, nur eben ohne Kalender-Verlinkung. Beide Apps werden wohl noch lange Zeit parallel zueinander existieren. Das ist merkwürdig, aber nicht weiter störend. Für mich persönlich spielt noch ein weiterer Punkt mit rein, den man durch die eigenständige App endlich gelöst hat: Google Tasks lässt sich nun endlich als Progressive Web App am Desktop installieren. Bisher war das nur über Umwege und mit etwas Bastelei möglich, denn es hat sich stets nur der Google Kalender geöffnet.

Nun muss man darauf hoffen, dass diese Anstrengungen auch dazu führen, dass Google Tasks deutlich mehr Funktionen erhält und somit zu einer ernsthaft nutzbaren Konkurrenz wird. Denn bisher wirkt das Tool nicht nur altbacken, sondern auch funktionell eher so, als wenn es ein Entwickler in seiner Mittagspause gebastelt hat.

