Google Tasks: Neues Detail informiert über erledigte Aufgaben – informiert über Zeitpunkt der Erledigung

Mit der Plattform Google Tasks können alle Nutzer ihre offenen Aufgaben verwalten, in Aufgabenlisten organisieren und auch bereits erfüllte Arbeiten in einem eingeklappten Bereich noch einmal nachlesen. Um auch über bereits erledigte Dinge die Übersicht zu behalten, gibt es jetzt eine neue Zusatzinformation, die das Datum der Erledigung enthält. Vielleicht ist ja auch das etwas motivierend.



Gleich zwei Updates für Google Tasks in einer Woche, das ist schon ungewöhnlich. Erst in dieser Woche ist die neue Google Tasks Web-App gestartet und jetzt liefert man den Nutzern ein neues Detail für ihre Aufgabenlisten. Hat man eine Aufgabe erfüllt, dann sollte man diese bekanntlich abhaken, um sie aus der Liste zu entfernen und sich damit selbst mental zu entlasten, aber auch Ordnung in der Aufgabenverwaltung zu halten.

Abgehakte Aufgaben erscheinen ganz am Ende der Liste in einem Bereich, der standardmäßig eingeklappt ist. Bisher enthielt die Auflistung nur den eigentlichen Inhalt ohne weitere Details, was zwar den Zweck erfüllt, aber vielleicht noch ein Detail vermissen lässt. Dieses folgt jetzt, denn ab sofort lässt sich ablesen, WANN eine Aufgabe erfüllt wurde. Dazu gibt es eine zweite Reihe in kleinerer Schrift, die das Datum der Erledigung enthält. Leider nur das Datum ohne eine Zeitangabe.

Vor der Datumsangabe inklusive Wochentag steht auch noch das Detail „Completed“, was interessant ist und darauf hindeuten könnte, dass es in Zukunft noch weitere Datumsangaben geben könnte. Denn nun hat zwar die Erfüllt-Liste ein Datum, die reine Aufgabenliste aber nicht. Ihr könnt also nicht herausfinden, wie lange ihr eine offene Aufgabe schon vor euch herschiebt. Dabei wäre gerade das vielleicht interessant und nochmal motivieren, sich endlich zu überwinden.

Die neue Angabe zeigt sich in diesen Tagen bei sehr vielen Nutzern und tauchte auch zuvor schon in Teardowns auf. Es ist daher anzunehmen, dass es ein offizieller Rollout dieser Angabe ist.

» Google Tasks: Aufgabenverwaltung hat jetzt endlich eine eigene Web-App – ein großer Schritt für die Plattform

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-02-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!