Google und Amazon mit vereinten Kräften? Hinweise auf enge Zusammenarbeit bei Android, Fire und Musik

Der Onlinehändler Amazon hat mit seinen zahlreichen Geräten einen nicht unerheblichen Anteil an Android und dennoch steht man sich mit Google seit jeher eher im Konkurrenzdenken gegenüber. Das könnte sich geändert haben, denn einige Schritte der letzten Monate lassen vermuten, dass Amazon und Google hinter den Kulissen eng zusammenarbeiten.



Amazon hat ein gigantisches Portfolio an eigenen Produkten, zu denen unter anderem die Amazon Fire Tablets sowie die Fire TV-Produkte gehören. Beide setzen auf Googles Betriebssystem Android, sind aber jeweils frei von den Google-Produkten und besitzen daher eigene Oberflächen und auch einen eigenen App Store. Das war über viele Jahre der Status Quo, doch dieser sollte sich ändern.

Amazon wollte sich von Android verabschieden

Ende 2023 wurde bekannt, dass Amazon mehr Kontrolle übernehmen und sich von Android verabschieden will. Das Betriebssystem sollte zunächst auf den Fire TV-Produkten durch ein eigenes Vega OS ersetzt werden, das in weitere Folge auch auf die Fire-Tablets gekommen wäre. Es wäre aber nicht nur der Austausch des Unterbaus gewesen, sondern man wollte auch jegliche alte Zöpfe abschneiden und keine Android-Apps mehr unterstützen. Nach der Verkündung der Pläne wurde es allerdings sehr ruhig, wobei wir einfach gedacht hätten, dass Amazon hinter den Kulissen fleißig an deren Umsetzung arbeitet.

Und dann kam Google?

Doch es scheint möglich zu sein, dass sich stattdessen Google bei Amazon gemeldet hat und vielleicht eine ganz neue Form der Zusammenarbeit vorschlug. Achtung: Reine Spekulation von meiner Seite. Denn von Amazons Vega OS-Plänen war plötzlich nichts mehr zu hören, stattdessen geht es in die andere Richtung. Im vergangenen Jahr wurde recht unerwartet der Amazon App Store für Windows eingestellt und sowohl Amazon als auch Microsoft begruben die Pläne für Android auf dem Desktop. Das dürfte Google aufgrund der eigenen Pläne sehr gelegen gekommen sein.









Amazon App Store wird eingestellt

Erst am Freitag hatte Amazon überraschend angekündigt, dass der Amazon App Store eingestellt wird – und das eigentlich ohne große Not. Doch der Rückzug des App Store von Windows und schon bald von Android geschieht sicherlich nicht ohne Grund. Lediglich die Variante für die Fire-Geräte bleibt bestehen, was finanziell betrachtet eher eine Verschlechterung ist, denn die Kosten verteilen sich auf weniger Produkte. Meine Prognose ist daher, dass der App Store auch auf den Fire-Geräten eingestellt wird, sobald es eine Alternative gibt. Und diese könnte Google Play Store heißen…

Fire TV erhält Android-Update

Spätestens vor zwei Wochen haben wir erfahren, dass die Amazon-Pläne für den Android-Abschied auf den Fire-Geräten keine Relevanz mehr haben. Denn man hat plötzlich ein Android-Update für Fire TV angekündigt und damit unterstrichen, dass man doch bei Android bleibt. Wäre man kurz vor dem Absprung, gäbe es sonst kaum einen Grund für einen solchen Abschied. Daher scheint es sehr wahrscheinlich, dass die Vega-Pläne begraben sind.

Amazon Music für Google Assistant

Eher eine Randnotiz, aber dennoch ein Zeichen dafür, dass man hinter den Kulissen plötzlich zusammenarbeitet: Der Google Assistant kann nun Amazon Music als Standard-Musikstreaming festlegen. Das war über Jahre undenkbar und jetzt ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis YouTube Music auf die Echo-Geräte kommt. Das hat keine Verbindung zu Android, aber ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, um die Streitbeilegung zu unterstreichen.

—

Es sind viele kleine Schritte, die bisher noch kein Gesamtbild ergeben, aber ich werde sie als eindeutige Puzzleteilchen. Man könnte vermuten, dass Amazon zukünftig auf den Google Play Store und damit auch Googles Android-Version setzt. Sicherlich aufgebohrt mit der Shopping-App und Prime, aber grundsätzlich dürfte man sich nicht mehr vollständig als Konkurrenten gegenüberstehen. Wir beobachten das weiter.

