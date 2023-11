Amazon verabschiedet sich von Android: Kann der Plan mit dem neuen Vega OS wirklich aufgehen?

Vor wenigen Tagen hat Amazon mit der Ankündigung überrascht, sich schon bald von Android zu verabschieden und das smarte Portfolio auf ein selbstentwickeltes Betriebssystem umzustellen. Das ist ein sehr großer Schritt, der selbst für ein solch mächtiges Unternehmen nur schwer zu stemmen sein dürfte und man muss sich fragen, was der Onlinehändler mit diesem Plan bezweckt.



Amazon hat ein breites Portfolio an smarter Hardware, wobei einige Produktgruppen auf Android als Betriebssystem setzen. Allen voran die Fire TV-Produkte, die Echo-Produkte sowie die Fire-Tablets. Doch schon mit der nächsten Generation soll Android von den Fire TV-Geräten verschwinden, in weiterer Folge auch die Smart Speaker und Smart Displays auf das selbstentwickelte „Vega OS“ umgestellt werden und im letzten Schritt dann wohl auch die Fire-Tablets. Mutmaßlich wird vielen Nutzern die Umstellung von Fire TV gar nicht auffallen und auch die Echo-Umstellung dürfte weitgehend geräuschlos verlaufen, so wie man bereits überraschend mit der Echo Show 5-Umstellung gezeigt hat.

Anders sieht es bei den Fire-Tablets aus, denn in dieser Produktgruppe kommt Android als Plattform sehr deutlich zum Vorschein. Zwar sind die Google-Apps nicht vorinstalliert und es gibt keinen Play Store-Zugriff, aber dafür gibt es bekanntlich einfache Mittel und Wege. Amazon hat sich nie wirklich um ein gutes Nutzererlebnis auf den Tablets gekümmert, die selten bis gar nicht Betriebssystem-Updates erhalten und auch technisch nicht unbedingt an vorderster Front stehen. Stattdessen überzeugen die Geräte durch ihren sehr guten Preis. Ich nutze sie etwa (in modifizierter Version) zur Smart Home-Steuerung, als Kamera-Display und ähnliche Einsatzzwecke, bei denen es nicht auf Leistung ankommt.

Der Abschied von Android würde die Fire-Tablets zu einem völlig veränderten Gerät machen. Dabei spreche ich gar nicht von der Oberfläche, bei der man sich sicherlich dennoch an das bisherige Design anlehnen wird, sondern viel mehr der technischen Infrastruktur. Ohne Android-Apps stehen die Fire-Tablets plötzlich nackt dar. Der derzeitige Amazon App Store wird nicht viel nützen, der Google Play Store nicht nutzbar sein und man fängt völlig bei Null an. Ein großer Tablet-Hersteller könnte sich das nicht erlauben und würde das Huawei-Schicksal erleiden, bei Amazon sieht es hingegen anders aus.









Ich vermute, dass die Fire-Tablets für das Unternehmen keine große strategische und finanzielle Bedeutung haben, sodass man das Experiment wagen kann. Es erschließt sich mir allerdings nicht, was Amazon damit bezwecken will. Man nutzt seit jeher das Google-freie Android und beschert dem Konkurrenten keinen Cent an Umsatz, sodass es die etwas unglückliche Konstellation mit Google als Android-Entwickler eigentlich nicht sein kann. Sollte es also bei Amazon ein ernsthaftes Interesse daran geben, mit „Vega OS“ Erfolge einzufahren? Kaum vorstellbar.

Es wird wohl nur schwer möglich sein, eine weitere Plattform neben Android (und iOS) zu positionieren. Denn der Markt ist aufgeteilt und welcher Nutzer würde sich ernsthaft ein von Amazon entwickeltes Betriebssystem wünschen, bei dem das Onlineshopping im Mittelpunkt steht? Und: Wird man den Amazon App Store weiterhin betreiben oder diesen auf eine neue Basis für die JavaScript-basierten Apps stellen? Die Anzahl der Nutzer des App Stores außerhalb eines Fire-Geräts lassen sich vermutlich an einer Hand abzählen.

Android-Kooperation mit Microsoft

Ein interessanter Aspekt ist die Zusammenarbeit mit Microsoft. Denn Microsoft hat Amazon als Partner auserkoren, die Android-Apps auf den Desktop zu bringen. Doch wenn genau dieser Partner plötzlich den Android-Ausstieg verkündet, wird das für Microsoft in der geplanten Form wohl nicht aufgehen können. Das ist natürlich nur eine Randnotiz bei diesem Thema, könnte den weiteren Verlauf aber dennoch beeinflussen.

Wir dürfen gespannt sein, wie Amazon den Umstieg anlegt und welche Argumente man den Nutzern an die Hand geben will, um diesen mitzumachen.

