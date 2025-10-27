Android 17: Google will alle Apps in Bubbles verschieben – Desktopmodus für Smartphones und Tablets (Video)

Google arbeitet schon seit langer Zeit daran, das Betriebssystem Android für große Displays fit zu machen und scheint schon bald den nächsten Schritt zu gehen. Jetzt gibt es wieder deutliche Hinweise auf die Funktion Bubble Anything, mit der sich Apps in schwebende Blasen verschieben und somit in allen Oberflächen im Fenstermodus nutzen lassen. Das soll auch das Multitasking auf Tablets verbessern.



Der von Google mit zwei unterschiedlichen Projekten angeschobene Desktop-Einstand von Android verzögert sich immer wieder, doch im nächsten Jahr soll es endlich soweit sein – und auch Tablet-Nutzer sollen profitieren. Jetzt zeigt sich eine neue Funktion für eine kommende Betriebssystem-Version, die schon seit Android 15-Tagen in Arbeit ist und vielleicht mit Android 17 erstmals auf die Tablets und vielleicht auch Smartphones der Nutzer kommen soll: Bubbly Anything.

Google hat das Bubble-Konzept zunächst für Benachrichtigungen eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Auflistung von schwebenden App-Icons, für die es eine aktive Benachrichtigung gibt. Dieses Konzept soll zukünftig mit dem Taskmanager verknüpft werden und es den Nutzern ermöglichen, beliebige Apps in dieser schwebenden Leiste abzulegen. Ein Tap auf das Icon wechselt zur jeweiligen App. Man könnte es auch als schwebenden und ständig verfügbaren Taskmanager bezeichnen.

Je nach Displaygröße wird es auch möglich sein, die Apps im Fenstermodus dauerhaft parallel zu zeigen, sodass sich ein echter Desktopmodus gibt. Was am normalen Desktop absoluter Standard ist, war am Tablet bislang nicht ganz so häufig anzutreffen und unter Android auch nicht ganz so komfortabel. Mit dem Bubbles-Konzept wird es allerdings auch möglich sein, diese schwebenden Fenster auch am Smartphone zu nutzen.

Ob und wann diese Funktion starten wird, die wir ursprünglich schon für einen Android 15 QPR-Release erwartet hatten, lässt sich noch nicht sagen. Man könnte es als eine Art dritten Desktop-Anlauf bezeichnen, denn für einen echten Desktop wäre eine solche schwebende App-Leiste vielleicht nicht ganz so komfortabel wie eine ohnehin verfügbare Taskleiste.

