Android 17: Googles neues Betriebssystem kommt sehr bald – bringt mehr KI-Features, XR und den Desktopo

Google saust schon seit langer Zeit durch die Android-Versionen und dürfte nicht mehr weit vom nächsten großen Schritt entfernt sein: Schon in wenigen Tagen mit dem Start von Android 17 gerechnet werden, das sich derzeit noch recht bedeckt hält, aber eine Reihe von großen Schritten mitbringen dürfte, die vor allem die zukünftige Verbreitung nachhaltig beeinflussen.



Erst vor wenigen Tagen hat Google die Android 16 QPR2 Beta 3 veröffentlicht und steht damit kurz vor dem Abschluss des zweiten Feature Drop Release von Android 16. Damit endet zwar noch nicht die Geschichte dieser Version, aber Google-intern ist man schon wieder eine Generation weiter und hat die Zahl 17 ganz nah vor Augen. Es ist damit zu rechnen, dass die erste Entwicklervorschau von Android 17 noch vor dem Rollout von Android 16 QPR2 startet.

Wer diese Prognose für übereilt hält, der muss nur einen Blick in den Kalender und ein Jahr zurück werfen, denn im vergangenen Jahr hat Google die erste Android 16 Developer Preview am 19. November veröffentlicht – das sind nur noch gut drei Wochen von heute. Weil sich der Zeitpunkt der Entwicklervorschauen in den letzten Jahren immer weiter nach vorne geschoben hat, darf also auch schon Anfang November mit einem großen Schritt gerechnet werden.

Eine Entwicklervorschau ist zwar nur für mutige Pixel-Nutzer relevant, aber sie bringt gerade in den ersten beiden Releases so viele Neuerungen mit, dass sich die Stoßrichtung für die jeweilige Version sehr gut ablesen lässt. Und bei Android 17 dürfte es ziemlich sicher zwei Schwerpunkte geben, die die Zukunft des Betriebssystems nachhaltig verändern könnten – sowohl funktionell als auch in der Verbreitung.









Android auf dem Desktop

Google hat bereits verkündet, schon 2026 Android auf den Desktop zu bringen und befindet sich längst in der letzten Phase der Vorbereitung. Die Software ist bereit, die Oberflächen entworfen, die Umsetzung intern längst im Testlauf und auch die Hardware-Partner für die erste Geräte sind an Bord. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel. Und wenn der große Desktop-Sprung 2026 ansteht, dann ist das ohne Frage mit Android 17 der Fall. Es ist nicht zu erwarten, dass Google eine völlig eigenständige Android-Version abseits der generellen Versionierung bringen wird.

Und so dürfen wir darauf hoffen, dass schon die erste Android 17 Developer Preview einen Desktopmodus an Bord haben wird, der nicht mehr nur aus der Übertragung des Smartphone-Inhalts auf das große Display besteht – was ja eigentlich für Android 16 geplant war – sondern die gesamte Betriebssystem-Umgebung.

Noch mehr KI für Android?

Sowohl 2025 als auch 2026 dürfte es kaum ein Google-Thema geben, das sich nicht um die Künstliche Intelligenz dreht – sei es Gemini oder eine allgemeine KI-Verfügbarkeit. Natürlich ist die KI unter Android ein großes Thema, bisher allerdings hauptsächlich in den Apps. Gut möglich, dass diese noch stärker eine Stufe weiter unten einzieht und mehr KI in das Betriebssystem bringt. Denn schon 2027 soll es laut dem Smartphone-Hersteller soweit sein, dass ein echtes KI-Betriebssystem startet. Das wird man sich im Android-Team sicherlich nicht entgehen lassen wollen.

