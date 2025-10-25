Pixel Kamera: Mit KI-Anweisungen zum perfekten Foto – das ist der neue Camera Coach mit Regie-Tipps (Videos)

Vor wenigen Tagen wurde die neue Pixel Kamera veröffentlicht, die eine Reihe von Verbesserungen auf die Smartphones bringt – aber erst auf den Pixel 10-Smartphones einen echten Mehrwert hat. Denn auf den aktuellen Smartphones findet sich der neue Pixel Camera Coach gibt praktisch Regieanweisungen an den Fotografierenden, um alles aus dem Motiv herauszuholen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert und welche Art von Tipps zu erwarten sind.



Für Googles Pixel-Smartphones ist die Fotografie seit der ersten Generation eines der wichtigsten Themen, die immer weiter optimiert wurden. Zunächst mit gesteigerter Bildqualität, dann mit speziellen Fotografie-Modi und in jüngster Zeit hauptsächlich mit der KI-basierten Nachbearbeitung. Jetzt geht man zeitlich einen Schritt zurück und bringt die KI direkt in die Kamera, wo diese noch vor dem Tap auf den Auslöser aktiv wird und dem Fotografierenden mit Ratschlägen zur Seite steht.

Die neue Funktion Camera Coach ist das aktuelle Highlight der Pixel 10-Smartphones. Die Funktion sorgt dafür, dass jeder Nutzer das Optimum aus dem Motiv herausholt. Wird die Kamera auf die zu fotografierende Szenerie gerichtet, steht die Gemini-KI mit Tipps bereit. Im Zweifelsfall fragt diese zunächst, ob eine bestimmte Person, ein Objekt oder die Landschaft im Fokus stehen soll. Dementsprechend wird Gemini dann Tipps geben.

Zu diesen Tipps kann es gehören, die Kamera etwas höher zu halten, den Zoom zu aktivieren, möglicherweise näher an das Motiv heranzugehen, die Beleuchtung zu optimieren oder auch echte Regie-Anweisungen zu verteilen. Gemini kann mitteilen, dass die zu fotografierende Person vielleicht mehr in die Kamera schauen oder eine andere Position einnehmen sollte.









So lässt sich der Camera Coach optimal verwenden:

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie mit Daten oder WLAN verbunden sind, da Camera Coach einige Cloud-basierte Gemini-Modelle verwendet, um Ihnen die besten und relevantesten Vorschläge zu unterbreiten.

Wenn Sie die Kamera-App öffnen, suchen Sie in der oberen rechten Ecke nach dem Kamera- und Sternsymbol.

Stellen Sie sich die Szene vor, die Sie aufnehmen möchten. Camera Coach erstellt eine Vorschau der Szene, sobald Sie die Funktion öffnen (aber keine Sorge, dies ist nicht das endgültige Foto).

Sobald Camera Coach die Vorschauaufnahme gemacht hat, werden Ihnen verschiedene Optionen angezeigt, in denen Sie gefragt werden, worauf Sie im Foto fokussieren möchten. Wählen Sie einen Fokuspunkt aus dieser Liste, lassen Sie sich von Camera Coach inspirieren oder scannen Sie die Szene erneut, um es erneut zu versuchen.

Sobald Sie den Fokusbereich ausgewählt haben, werden Ihnen oben auf dem Bildschirm Vorschläge zu Bildausschnitt, Beleuchtung, Komposition, Zoom, Fotomodi und mehr angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Auslöser, um zum nächsten Tipp zu gelangen.

Viel einfacher kann man das wohl kaum noch umsetzen, zumindest dann nicht, wenn die Gemini-KI nicht selbst aktiv eingreifen soll. Vermutlich wird das schon bald passieren, sodass der Nutzer nur noch zum Kamerahalter degradiert wird – aber was tut man nicht für das perfekte Motiv? Die Funktion soll nicht nur für das perfekte Motiv sorgen, sondern bietet natürlich auch den Lerneffekt, um zukünftig ein eigenes Auge für das perfekte Motiv zu entwickeln.

Vorerst gibt es diese Funktion nur auf den Pixel 10 Pro-Smartphones, aber es wird vielleicht gar nicht lange dauern, bis es für weitere Pixel-Smartphones oder mittelfristig für alle Nutzer startet. Dann vielleicht im Rahmen eines Abos.

[Google-Blog]