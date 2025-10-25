Android XR ist da! Das sind die neuen Google-Apps und Oberflächen für smarte Brillen und Headsets (Galerie)

Nach einer langen Vorlaufzeit ist in dieser Woche Googles neues Betriebssystem Android XR gestartet, das erstmals auf dem ebenfalls brandneuen Samsung Galaxy XR Headset zum Einsatz kommt. Das neue Betriebssystem bringt aber nicht nur die zusätzliche Geräteklasse in das Ökosystem, sondern auch angepasste App-Oberflächen. Wir zeigen euch alle neuen Android-Oberflächen inklusive der wichtigsten Apps.



Android ist für Google stets das Betriebssystem der Wahl, denn neben Smartphones hat man es im Laufe der Jahre auch auf Tablets gebracht, auf Smart TVs, auf Smartwatches, in das Auto und aktuell steht der Sprung auf den Desktop an. Doch jetzt konzentriert man sich auf die neuen XR-Brillen und hat gemeinsam mit Samsung die Galaxy XR auf den Markt gebracht. Es ist das erste Headset mit Android XR und Gemini.

Ein neues Betriebssystem auf einer (für Android) neuen Geräteklasse bringt natürlich auch ganz neue Oberflächen und Konzepte mit sich, denn vom Einsatzgebiet über die Display-Abmessungen bis zu den Eingabemöglichkeiten ist alles verändert. Es gibt keinen Cursor, keine Tastatur, kein echtes Touch, es gibt durch die vollflächige Brille mit Bewegungserkennung auch keine echten Displaygrenzen.

Google setzt bei Android XR auf das bei Meta und Apple etablierte Konzept der schwebenden Oberflächen. Die Nutzer sehen die reale Welt auf dem Kamerabild und bekommen wichtige Kontrollelemente sowie Apps auf diesem eingeblendet. Dadurch entsteht ein echtes Ambient-Computing, wie man es über Jahrzehnte aus Sci-Fi-Filmen kannte – inklusive der Bedienung per Finger- und Handgesten. Auf den folgenden Screenshots sowie im Video könnt ihr die Oberflächen sehen.

































Schwebende Android-Apps nach bewährtem Konzept

Es zeigt sich, dass die großen Neuerungen vor allem bei Android XR als Betriebssystem und weniger in den Apps selbst zu finden sind. Das Blickfeld des Nutzers ist praktisch der „Homescreen“, auf dem sich die App-Icons und die App-Oberflächen einblenden lassen. Ständig präsent sind nur sehr wenige transparente Elemente, sodass der Träger nicht abgelenkt wird. Das ist ein bewährtes Konzept, das auch bei Android XR kaum anders gelöst werden kann.

Interessant wird es, wenn wir in die Apps einsteigen. Denn tatsächlich hat Google das Rad in diesem Bereich nicht neu erfunden, sondern setzt lediglich auf schwebende App-Fenster. In diesen werden die Apps in gewohntem Design gezeigt. Hier und da gibt es eine Optimierung für die neuen Eingabemöglichkeiten, aber grundsätzlich unterscheiden sich die Apps nicht von ihren Android-Kollegen auf dem Smartphone, Tablet oder bald auch auf dem Desktop.

Das Samsung Galaxy XR Headset ist mit dem günstigen Preis von gerade einmal 1799 Dollar als Demogerät zu betrachten, wodurch sich auch erklärt, warum Google kaum die Werbetrommel für das neue Betriebssystem rührt. Die nächsten Generationen werden sicherlich interessanter, ebenso wie die kommenden Android XR Smart Glasses.

» Das ist das neue Samsung Galaxy XR Headset mit Android XR und Gemini

» Neuer Teaser zeigt die ersten Android XR Smart Glasses

» Google Fotos in Android XR: Zwei beeindruckende KI-Funktionen erwecken eure Fotos zum Leben (Video)

Letzte Aktualisierung am 2025-10-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.