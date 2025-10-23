Google Fotos in Android XR: Zwei beeindruckende KI-Funktionen erwecken eure Fotos zum Leben (Video)

Google und Samsung haben den Startschuss für Android XR gegeben, das nicht nur das neue Betriebssystem und neue Geräte hervorbringt, sondern auch einige angepasste Anwendungen und Funktionen. Zum Portfolio gehören eine 3D- und Videofunktion von Google Fotos, die jetzt in einem Video zu sehen sind. Die Bilder aus der Galerie sollen zum Erlebnis werden.



Es ist schon seit längerer Zeit bekannt, dass Google für den Einsatz auf Android XR eine Reihe von angepassten App-Versionen entwickelt hat, die zum Teil über einen erweiterten Funktionsumfang für die Nutzung auf smarten Brillen oder Headsets bieten. Mit der Vorstellung des neuen Headsets hat Samsung auch ein kurzes Video der Nutzung von Google Fotos veröffentlicht. Die Galerie-App bekommt gleich zwei visuelle Upgrades für den Fotobetrachter.

Um die Fotos lebendiger erscheinen zu lassen, gibt es einen automatisch angewendeten 3D-Effekt. Wer den Kopf etwas neigt oder um das Foto herumwandert, wird leichte Perspektivveränderungen bemerken. Das ist ein mittlerweile bekannter Effekt, der durch die KI-basierte Umwandlung in mehrere Ebenen einen räumlichen Effekt erzeugt. Sicherlich nett, wenn man so etwas mag und nicht das Originalmotiv betrachten möchte.

Aber es geht noch einen großen Schritt weiter und zeigt, wohin der Weg auch für andere App-Versionen führen dürfte: Denn die Foto-zu-Video-Funktion in Google Fotos ist ebenfalls vorhanden und sorgt dafür, dass aus jedem Bild ein Video wird. Dabei werden aber nicht nur minimale Effekte oder Bewegungen hinzugefügt, sondern aus jedem Foto wird ein Kurzvideo, das die Personen, Objekte und Szenerien zum Leben erwecken lässt.

Es ist wieder einmal ein technisch sehr beeindruckendes Beispiel und gerade beim Abtauchen in die Headset-Welt könnte das für einen enormen Realismus sorgen. Ob man das mag oder vielleicht eher gruselig findet, wenn die fotografierten Menschen plötzlich lebendig werden, muss jeder für sich selbst entscheiden.

