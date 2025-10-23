Gemini: Neue Funktion lässt den KI-ChatBot jetzt länger zuhören – ermöglicht längere Anfragen mit Pausen

Googles KI-ChatBot Gemini lässt sich am Smartphone nicht nur per Texteingabe oder über andere Apps nutzen, sondern bekanntlich auch per Spracheingabe bedienen. Jetzt steht ein Update vor der Tür, das für alle Nutzer relevant ist, die längere Befehle nutzen, kurze Denkpausen einlegen oder einfach (für die KI) zu langsam sprechen. Gemini kann im alternativen Modus dauerhaft zuhören.



Einige Fans der Sprachsteuerung dürften das Problem kennen: Ihr tippt auf das Mikrofon-Symbol, stellt Gemini eine Frage oder Aufgabe und recht unerwartet stoppt die Aufnahme. Das passiert immer dann, wenn eine kurze Sprechpause eingelegt wird, wenn ihr kurz nachdenkt oder einfach eine zu lange Künstlerpause macht. Gemini kann natürlich nicht wissen, dass ihr eigentlich noch gar nicht fertig seid und beginnt damit, die Aufgabe auszuführen oder Frage zu beantworten.

Man kann sich jetzt entweder damit behelfen, schneller zu sprechen, Pause stets mit einem „äääähmm“ zu füllen oder kann auch eine neue Funktion nutzen, die in diesen Tagen bei immer mehr Nutzern auftaucht. Die Funktion ermöglicht es, dass Gemini euch dauerhaft zuhört und die Aufnahme erst dann beendet, wenn ihr sie abschließt. Dazu muss nur das Mikrofon-Symbol gedrückt gehalten werden und es startet die permanente Aufnahme. Enden tut es, wenn ihr auf den Stopp-Button tippt.

Bequemer wäre vielleicht die typische Messenger-Lösung gewesen: Das Mikrofon gedrückt halten und der ChatBot hört so lang zu, bis ihr das Icon wieder loslasst. Denn tatsächlich benötigt die neue Variante dadurch einen Tap mehr und man muss sich erst einmal daran gewöhnen, den Stopp-Button drücken zu müssen.

Das Ganze ist nicht mit Gemini Live zu verwechseln, das euch permanent zuhört, auch über Stunden hinweg und eine dauerhafte Kommunikation mit Fragen und Antworten ermöglicht.

