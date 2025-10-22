Android XR & Gemini: Samsung Galaxy XR Headset ist offiziell – bringt die Google-Apps in AR (Galerie & Video)

Nach einer sehr langen Vorlaufzeit mit mehreren Teasern und Verschiebungen haben Samsung und Google vor wenigen Minuten das Headset Samsung Galaxy XR vorgestellt – das erste Gerät mit dem neuen Betriebssystem Android XR und Gemini-KI. Der erneute Einstieg in den Bereich der Virtual- und Augmented Reality ist schon ab heute in den ersten Ländern für „nur“ 1.799 Dollar zu haben.



Über einen Zeitraum von zwei Jahren haben Google und Samsung immer wieder neue Produkte im XR-Bereich in Aussicht gestellt, diese allerdings mehrfach verschoben – doch jetzt ist es endlich Zeit für die erste Generation. Das neue Samsung Galaxy XR Headset ist das erste XR-Headset mit dem Betriebssystem Android XR, das somit ebenfalls am heutigen 22. Oktober Premiere feiert.

Das Äußere ist nicht weiter überraschend, denn das neue Headset sieht denen der Konkurrenz allein schon aus technischen Gründen recht ähnlich: Der Nutzer trägt die Displays vor den Augen, rundherum sind mehr als ein Dutzend Kameras angebracht, die sowohl die Umgebung als auch den Nutzer selbst aufnehmen. Befestigt wird das Headset mit einem auf den ersten Blick gar nicht so komfortabel aussehenden Träger, der einmal um den Kopf geführt wird und über ein Rad am Hinterkopf in der Größe verändert werden kann. Um das Gewicht von mehr als einem halben Kilo abzufedern, gibt es außerdem einen Träger für den Oberkopf.

Der Nutzer taucht bei der Verwendung des Headset vollständig in die XR-Welt ab und hat abseits des Kamerastreams keinen Blick auf seine Umgebung – was für diese Produktklasse natürlich Standard ist, aber dennoch eine Gewöhnung erfordert. Bedient wird das Gerät mit einer Touchfläche an der Seite sowie per Sprachsteuerung oder mit Handgesten im Blickfeld der Kameras. Außerdem gibt es separat verfügbare Fernbedienungen mit Bewegungstracking und Tasten.

























Im obigen Video könnt ihr Google Maps sowie Circle to Search auf dem ersten Android XR-Gerät im Einsatz sehen. Es zeigt sich, dass man bei Google und Samsung das Rad nicht neu erfunden hat, sondern auf ein ähnliches Konzept wie die Konkurrenz setzt. Es gibt eine Reihe weiterer Google-Apps zum Start, wie etwa Google Fotos, Google TV, YouTube und natürlich Gemini. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die neuen Android XR-Apps vorgestellt.

Mit dem Samsung Gaalxy XR Headset feiern sowohl das Betriebssystem Android XR als auch Gemini für die AR-Welt Premiere und es dürften in den nächsten Monaten weitere Geräte folgen. Laut der Ankündigung soll Gemini ständig präsent sein und natürlich auf das Bildsignal des Nutzers zugreifen, so wie das schon seit längerer Zeit mit der visuellen Komponente von Gemini Live möglich ist, die auf den Smartphones für die Smart Glasses trainiert wurden.

Das neue Headset ist ab sofort in den USA und Korea zu einem Preis von 1799 Dollar verfügbar – was für diese Produktgruppe ein echter Kampfpreis ist. Wann mit einem Europa-Start oder weiteren Geräten zu rechnen ist, ist noch nicht bekannt.

Letzte Aktualisierung am 2025-10-08 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

[9to5Google]