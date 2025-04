Gemini Live: Jetzt fehlen nur noch die Smart Glasses – Google hat alle Funktionen auf Smartphones gebracht

Google hat mit Gemini Live innerhalb kürzester Zeit eine starke Plattform aus dem Boden gestampft, die eine Live-Kommunikation mit dem KI-ChatBot ermöglicht. In den letzten Tagen gab es viele medienbasierte Updates, die die erste Runde der Entwicklung abgeschlossen haben dürften. Jetzt fehlen nur noch die entsprechenden Smart Glasses um die Plattform auf ihr eigentliches Bestimmungsgerät zu bringen.



Wenn man so will, ist Gemini Live genau das Produkt, von dem Google seit mehr als einem Jahrzehnt spricht, es immer wieder in Aussicht gestellt hat, aber stets an der Umsetzung gescheitert ist. Zuerst mit Google Glass, später mit Now-artigen Ablegern, dann mit dem Google Assistant. Jetzt sind all die Fehlschläge vergessen, denn die Gemini-KI bietet endlich die notwendigen technischen Grundlagen und auch die Umsetzung scheint gelungen zu sein.

Was erst vor wenigen Monaten als eine Live-Konversation per Sprache begonnen hat, wurde von Google schnell ausgebaut: Zuerst hat man die Konversation mit Gemini um einen Textmodus erweitert, kurz darauf hat man den Nutzern schon die Möglichkeit gegeben, Bilder hochzuladen. In diesen Tagen wurde Gemini Live Astra zur Freigabe von Kamera und Bildschirm gestartet sowie eine Gemini-Unterhaltung über Bilder, Dokumente und YouTube-Videos für alle Nutzer freigeschaltet. Damit hat man alle aktuellen medialen Möglichkeiten ausgeschöpft.

Wer das Tool in vollem Umfang nutzt, kann sich daher mit Gemini über ein beliebiges Thema verbal unterhalten, per Text unterhalten, kann sich über Bilder unterhalten, über Videos, über Dokumente und eben auch über den aktuellen Displayinhalt oder gar das Kamerabild. Welche Möglichkeiten das bietet, haben wir euch bereits in diesem Artikel zu Gemini Live zusammengefasst. Vom Onlineshopping über Reparaturanleitungen bis zur reinen Plauderei ist alles dabei. Aber eine wichtige Sache fehlt noch.









Gemini Live Astra für Smart Glasses

Um das Gesamtprodukt optimal nutzen zu können, ist das Smartphone derzeit nur Mittel zum Zweck und eher störend. Vielleicht vergleichbar mit einer Videotelefonie, bei der man einen Freund um Rat fragt, aber aufgrund des Smartphones in der Hand gar nicht selbst aktiv werden kann. Also muss das Gerät verlagert werden – und genau da liegt die eigentliche Zukunft von Gemini Live. Google wird in Kürze die ersten Gemini Smart Glasses ankündigen, das wurde schon vor Monaten in Aussicht gestellt.

Smart Glasses gab es bereits viele, doch allesamt krankten sie an echten Killerprodukten, an praktischen Einsatzmöglichkeiten und der gesamten Umsetzung. Mit Gemini Live hat Google jetzt DIE Plattform in der Hand, die auf Smart Glasses zugeschnitten ist. Denn Gemini Live wird dann nicht mehr das Kamerabild oder den Displayinhalt sehen, sondern genau das, was der Brillenträger selbst sieht. Erst dann ist eine echte Konversation über die physische Umgebung überhaupt sinnvoll möglich. Im obigen Video hat man das schon vor gut einem Jahr erstmals gezeigt, wenn auch trotz Demo weitestgehend als Verschleierung des Gesamtprodukts.

Ich hatte hier im Blog bereits darüber philosophiert, dass Google Gemini Live als Smart Glasses-Testlauf sieht – und dieser dürfte hocherfolgreich sein. In weniger als einem Monat findet die Google I/O statt, für die wir große Ankündigungen in diesem Bereich erwarten. Ob es gleich zu Beginn eine Google-Brille geben wird oder man sich zuerst auf Partner wie Samsung stützen wird, ist noch nicht vollständig bekannt. Wir haben euch bereits die ersten Smart Glasses-Modelle von Google und Samsung gezeigt, aber erst in den nächsten Wochen ist mit weiteren Infos zu rechnen.

» Gemini Live: KI im Alltag – das sind die starken neuen Funktionen der Kamera- und Displayfreigabe (Videos)

» Android Auto: Google bringt Smart Glasses ins Auto – soll Navigationsanweisungen einblenden (Teardown)