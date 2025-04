Android Auto: Google bringt Smart Glasses ins Auto – soll Navigationsanweisungen einblenden (Teardown)

Google wird schon sehr bald die ersten Smart Glasses auf den Markt bringen und offenbar darauf setzen, dass die Menschen sie sehr häufig tragen – auch während der Autofahrt. Jetzt wurde im Quellcode der aktuellen Version von Android Auto ein Hinweis darauf entdeckt, dass die Infotainment-Plattform zukünftig während der Fahrt Informationen auf die Smart Glasses übertragen kann.



Mit Infotainment-Plattformen wie Android Auto lassen sich die relevantesten Smartphone-Apps direkt im Fahrzeug nutzen, wobei der Umfang der unterstützen App-Kategorien immer weiter wächst. Die wichtigste Anforderung an eine solche App ist es stets, dass sie sehr einfach aufgebaut und weitestgehend sicher zu bedienen sein muss. Der Blick auf das Display sollte so kurz wie möglich gehalten werden, um den Fahrer nicht vom Straßenverkehr abzulenken.

Schon bald dürfte Google einen neuen Ansatz dafür präsentieren, die Sicherheit im Auto zu erhöhen, indem die Fahrer gar nicht mehr den Blick auf das Display legen müssen – stattdessen sollen Smart Glasses zum Einsatz kommen. Für diesen Fall trägt der Fahrer eine smarte Brille, die direkt mit Android Auto verbunden ist und bekommt die wichtigsten Informationen direkt im eigenen Sichtfeld eingeblendet. Entsprechende Hinweise gibt es jetzt im Android Auto-Quellcode.

In den Textstellen wird von „GLASSES“ gesprochen, es gibt Beschreibungen wie „Start navigation to launch Glasses“ oder auch das sehr eindeutige „To view navigation on smart glasse, start navigation“. Es geht also zumindest beim derzeitigen Stand primär darum, Navigationsanweisungen auf die Brille zu bringen. Diese dürften oftmals der häufigste Grund sein, warum die Fahrer auf das Display blicken.









Vermutlich haben zahlreiche Testläufe ergeben, dass diese Variante tatsächlich sicherer sein kann als die aktuelle Umsetzung mit dem mittig positionierten Display. Dennoch hätte ich persönlich eher die Befürchtung eines unkonzentrierten Tunnelblicks. Die Augen mögen auf die Straße gerichtet sein, aber die Konzentration liegt auf der Stelle mit der Navigationsanweisung. Das würde eine falsche Sicherheit suggerieren und den Fahrer somit vielleicht noch mehr ablenken als zuvor. Aber das ist nur mein Gedanke, ohne jegliche fachliche Bewertung.

Die Entwicklung soll sich wohl noch in einem frühen Stadium befinden und dürfte somit nichts sein, das direkt beim Marktstart der Smart Glasses verfügbar sein kann. Wir erwarten die Präsentation der ersten Google Smart Glasses schon für den kommenden Monat rund um die Google I/O und den Verkaufsstart der ersten Modelle schon in den nächsten Monaten – vielleicht auch früher. Ähnlich wie man es mit Gemini handhabt, wird man wohl auch dieses Produkt tief integrieren und an vielen Stellen promoten wollen.

Langfristig ergäben sich mit Smart Glasses im Auto natürlich noch weitere Möglichkeiten, die nicht nur das Einblenden von Navigationsanweisungen umfassen. Fraglich wird aber auch sein, ob das Tragen einer solchen smarten Brille während der Fahrt überhaupt in vielen Ländern erlaubt sein wird. Immerhin ist es ein Display direkt vor den Augen, das trotz normaler Brillengläser den Blick nach vorn versperren kann.

» Android Automotive: Google zeigt neue Dashcam-App – ermöglicht Abruf und Aufzeichnung der Auto-Kameras

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-04-08 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!