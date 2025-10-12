Android XR: Das ist Googles neue Oberfläche für AR und VR – erstes Headset kommt schon nächste Woche

In wenigen Tagen wird das neue Samsung Galaxy XR Headset vorgestellt, das als erste smarte XR-Brille für Android XR auf den Markt kommen soll. Google hat das neue Betriebssystem schon mehrfach angekündigt und auch schon in einigen Videos gezeigt, allerdings stets mit Verweis auf den damaligen Entwicklungsstand. Jetzt gibt es erste echte Bilder von der Smart Glasses-Oberfläche.



Auch wenn die Produktkategorie schon seit mehreren Jahrzehnten besteht und unter anderem mit Meta ein großer Player über Jahre am Markt ist, sind Smart Glasses nach wie vor digitales Neuland und stellen die Unternehmen vor Herausforderungen. Dementsprechend kann auch das erste auf Android basierende Produkt Samsung Galaxy XR Headset als Gemeinschaftsprojekt vom südkoreanischen Hersteller, Qualcomm als Chip- und Google als Software-Lieferant betrachtet werden.

Wir haben euch hier im Blog schon mehrfach die neuen Android XR-Oberflächen und auch die neuen Android XR Google-Apps vorgestellt, die ihren Smartphone-Pendants doch recht ähnlich sind. Die von Google veröffentlichten Bilder verwiesen allerdings stets darauf, dass die finalen Oberflächen vielleicht nicht so aussehen werden, wie es auf den Teaser-Rendern der Fall ist. Jetzt gibt es dank des Samsung-Leaks erstmals Bildmaterial von der finalen Oberfläche.

Auf den folgenden beiden Bildern könnt ihr die Android XR-Oberfläche sehen, die sich doch recht deutlich von den damaligen Entwürfen unterscheidet. Wir sehen zwar nur die Startseite bzw. den App-Launcher, aber dennoch ist darauf schon vieles zu erkennen, dass die Oberfläche ausmachen wird. Grundsätzlich setzt man auf das von Android oder auch ChromeOS bekannte Konzept und erfindet das Rad nicht neu.









Wir sehen zunächst eine Sperrbildschirm-artige Darstellung: Uhrzeit, Datum, Konnektivität und Akkustand. Darunter folgt eine Zeile mit mutmaßlich im Launcher permanent verfügbaren Icons: Home, Google-Suche, Gemini, Benachrichtigungen und Einstellungen. Erst darunter findet sich die App Drawer-Reihe mit den einzelnen App-Icons. Man könnte das problemlos für ein Smartphone oder Tablet halten. Im Hintergrund findet sich je nach Einstellung das Live-Bild des Headsets.

In wie weit hier eine Samsung-angepasste Oberfläche zum Einsatz kommt oder ob wir tatsächlich das nackte Android XR sehen, lässt sich jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen. Weil Google doch sehr prominent vertreten ist, dürfte es sich wohl um die Google-optimierte Variante für Samsung handeln. Die Präsentation wird für den 15. Oktober erwartet, sodass wir schon in wenigen Tagen mehr wissen werden.

