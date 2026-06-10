Gemini Live Translate: Google kündigt neues Modell an – flüssigere und natürlichere Übersetzungen (Videos)

Das KI-Modell Gemini verfügt über starke Audio-Fähigkeiten rund um die Erkennung von Sprache, das Übersetzen von Sprache und auch die Synthese des gesprochenen Wortes. Jetzt baut man darauf auf und hat das neue Gemini 3.5 Live Translate angekündigt, das mit sehr viel schnelleren und auch flüssigeren Übersetzungen punkten sollen. Die Beispiele wissen zu beeindrucken.



Google hat schon vor Jahren eine Dolmetscher-Funktion in die Übersetzer-App integriert, die es zwei fremdsprachigen Personen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren. Person A spricht, die Translate-KI zeichnet auf, übersetzt und gibt es in der anderen Sprache wieder aus. Das funktioniert, ist aber mit längeren Wartezeiten verbunden und kann kaum eine flüssige Konversation ermöglichen. Jetzt bringt man Gemini ins Spiel.

Mit dem neuen Gemini 3.5 Live Translate nimmt man das Wörtchen „Live“ ernst. Denn die Übersetzung wartet nicht, bis der Satz zu Ende gesprochen ist, sondern beginnt praktisch unmittelbar – so wie ein menschlicher Dolmetscher. Die Verzögerung liegt im niedrigen einstelligen Sekundenbereich und die Ausgabe erfolgt inklusive Betonung in der Stimme des Sprechers. Das neue Modell generiert flüssige, natürlich klingende Übersetzungen, die Intonation, Sprachtempo und Tonhöhe beibehalten.

Man will ein optimales Verhältnis zwischen Verbesserung der Sprachqualität durch Kontextinformationen und der sofortigen Synchronisierung mit dem Sprecher gefunden haben. Das Ergebnis soll ein flüssiges Audio ohne störende Pausen sein, was ein echtes Gespräch ermöglichen würde. Schaut euch dazu einmal die beiden Demovideos an, die zur Ankündigung veröffentlicht worden sind.









Gemini Live 3.5 Live Translate unterstützt über 70 Sprachen, statt wie bisher nur 5 Sprachen. Es ermöglicht dadurch Gespräche in über 2000 Sprachkombinationen in einem einzigen Meeting. Die neue Gemini 3.5 Live Translate-Technologie soll in alle Google-Apps integriert werden, die Übersetzungen anbieten. Dazu zählt die Übersetzer-App Translate, Google Meet und auch Gemini selbst sowie die Zugänge über die Live API und das Google AI Studio.

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