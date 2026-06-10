Google TV Streamer: Erstes Update seit Monaten bringt Performance-Verbesserungen und einige Bugfixes

Google hat sich im Streamingbereich schon vor längerer Zeit mit dem Google TV Streamer neu positioniert, der als Nachfolger des Chromecast seine Ziele allerdings verfehlt haben dürfte. Das erklärt auch, warum sich die Updates bis heute an einer Hand abzählen lassen – aber jetzt ist es mal wieder so weit. Das Juni-Update bringt Performance-Verbesserungen und Bugfixes.



Gute Nachrichten für alle Nutzer eines Google TV Streamer, dessen letztes Update schon so weit zurückliegt, dass sich die meisten Nutzer kaum noch daran erinnern dürften: Tatsächlich wurde zuletzt im November 2025 ein Update ausgerollt, das den Weg für die Gemini-KI als Ersatz für den Google Assistant geebnet hat – was freilich keine Garantie dafür war oder ist, dass diese auch auf dem Gerät ankommt.

Jetzt hat man recht überraschend das Juni-Update für den Google TV Streamer veröffentlicht, das diesen auf den Versionsstand UTTK.260317.003 bringt. Das Update hat das April-Sicherheitsupdate im Gepäck und kommt mit einer Größe von 219 Megabyte recht gewaltig daher. Vor allem deshalb, weil es kein nennenswertes Update gibt. Google nennt lediglich die Standardfloskel „Bug fixes and performance improvements“. Details dazu gibt es nicht und auch funktionelle Neuerungen werden nicht erwähnt.

Gut möglich, dass noch einiges mehr in diesem Update steckt, das auf die Aktivierung wartet. Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Tagen ein Google Smart Home-Event ins Spiel gebracht, das neben neuen Geräten auch einen großen Schwung an funktionellen Neuerungen für bestehende Geräte bringen könnte. Ohne Frage gehört der Google TV Streamer bei der aktuellen Positionierung zum Smart Home-Portfolio.

Das Update wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und sollte automatisch angeboten werden. Wird es euch nicht angeboten, schaut einfach in den Einstellungen unter System -> Über Google TV Streamer -> System Update nach, ob ihr etwas aktivieren könnt.

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