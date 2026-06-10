Android Auto: Neue App startet überraschend für alle Nutzer – Adobe Reader für das Öffnen von PDF-Dateien

Google baut den Funktionsumfang von Android Auto immer weiter aus und hat in den letzten Jahren mehrfach App-Kategorien freigegeben, die bisher nicht verfügbar gewesen sind. Jetzt startet eine ganz neue App für Android Auto, die viele Nutzer wohl nicht auf dem Schirm hätten, aber tatsächlich nützlich sein kann: Ab sofort lassen sich PDF-Dateien im Fahrzeug mit dem Adobe Reader vorlesen.



Die wichtigsten Apps im Fahrzeug sind in den Bereichen Navigation, Entertainment und Kommunikation angesiedelt, denn das sind die für den Komfort notwendigen Anwendungen. Doch Google hat auch im organisatorischen Bereich zuletzt stärker nachgelegt und jetzt bringt man gemeinsam mit Adobe eine App ins Auto, die die Nutzer vermutlich bisher nicht vermisst haben, aber dennoch praktisch finden könnten. Es startet der Adobe Acrobat Reader.

Mit dem Adobe Acrobat Reader ab der Version v26.5.0.45958 lassen sich PDF-Dateien direkt im Auto öffnen. Allerdings nicht in voller Länge als Textdokument, sondern als Vorschaubild mit einigen Informationen. Das eigentliche Highlight, und die im Auto sinnvollste Funktion, ist es, das der Reader das Dokument vorlesen kann. Dazu verfügt die App über einen eigenen Medienplayer, der eine transkribierte Version des Dokuments wiedergibt.

Das kann sicherlich praktisch sein, wenn man während der Fahrt eine PDF-Datei geschickt bekommt und sich einen schnellen Überblick verschaffen möchte – natürlich nur bis zu einer gewissen Länge. Vermutlich werden das nur wenige Nutzer verwenden, aber es könnte die Grundlage dafür bilden, dass Gemini auch in Android Auto PDF-Zugriff erhält und eine schnelle Zusammenfassung liefern kann. Ob es dafür diese App benötigt, die auf anderen Plattformen nicht notwendig ist, ist nicht bekannt.

Die App integriert sich wie jede andere im App Drawer von Android Auto, kann eigenständig geöffnet werden und listet auf der Startseite alle PDF-Dokumente, die sich auf dem lokalen Gerät bzw. dem angebundenen Smartphone befinden.

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