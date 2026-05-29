Android Auto: Update für multiple Medienplayer – neuer Wechsel per Swipe wird jetzt ausgerollt (Video)

Google wird der Infotainment-Plattform Android Auto schon bald eine völlig neue Oberfläche spendieren und im Zuge dessen auch runderneuerte Medienplayer mitbringen, die sehr viel mehr Informationen und Funktionen bieten. Bis es so weit ist, wird jetzt eine neue Funktion ausgerollt, die den Umgang mit mehreren Medienplayern erleichtern soll: Ein Swipe kann zwischen den letzten Wiedergaben wechseln.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die neuen Medienplayer in Android Auto vorgestellt, die sich deutlich von ihren Vorgängern abheben sollen. Das gilt für das Design, die Aufteilung der Informationen und auch für die funktionale Steuerung. Dazu muss man wissen, dass Medienplayer unter Android Auto nur Vorlagen verwenden dürfen, sodass die Medienplayer allesamt sehr ähnlich sind.

Viele Nutzer dürften nicht nur einen Medienplayer verwenden, sondern auf unterschiedliche Anbieter setzen. Vielleicht einer für Musik, einer für Podcasts und ein weiterer für Hörbücher. Bisher war es so, dass die auf der Startseite positionierte Medienkarte stets nur auf den aktuell genutzten Player zugreifen konnte. Jetzt ändert man dies in eine Art Verlauf und bindet multiple Player ein. So lässt sich per Swipe nicht nur durch die Titel wechseln, sondern auch die Audioquelle.

Im obigen Video könnt ihr den Swipe-Wechsel zwischen den Medienplayern sehen. Ein Wisch wechselt zwischen den letzten Player-übergreifenden Wiedergaben: YouTube Music, Spotify, eine Hörbuch-App und weitere. Damit das funktioniert, muss die App das unterstützen, wobei die großen Anbieter aber allesamt dabei sein sollten. Ob den Nutzern das auch zusagt, wird sich zeigen, abschalten lässt es sich jedenfalls nicht.

Diese neue Funktion wurde schon vor weit über einem halben Jahr erstmals entdeckt und wird jetzt endlich für alle Nutzer ausgerollt. Schaut doch mal, ob ihr es bei euch im Auto schon verwenden könnt.

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