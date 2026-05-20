Android Auto: Großes Update bringt neue Medienplayer – Oberflächen werden flexibler und schicker (Galerie)

Google hat in der vergangenen Woche ein sehr großes Update für Android Auto angekündigt, das sowohl neue Funktionen als auch eine völlig neue Oberfläche zur Infotainment-Plattform bringt. Jetzt hat man weiter konkretisiert und zeigt die neuen Oberflächen für Medienplayer, die nach dem Update deutlich flexibler sind, sehr viel mehr Elemente enthalten und den Nutzern mehr Möglichkeiten bieten können.



Wir haben euch schon vor einigen Tagen das neue Android Auto gezeigt, das endlich mit einer modernen Oberfläche aufwarten kann. Die Standard-Oberfläche wird flexibler, Apps erhalten mehr Möglichkeiten, mit den Widgets zieht eine ganz neue Funktionalität ein und Google öffnet sich für größere Displays, andere Displayformen und eine angepasste Darstellung. Diese Änderungen kommen auch bei den einzelnen Apps an.

Google setzt bei Android Auto seit jeher auf App-Templates. Das bedeutet, dass App-Entwickler nicht frei im Design ihrer Oberflächen sind, sondern lediglich die von Googles Designern bereitgestellten Templates mit Leben und Funktionalität füllen können. Das gilt insbesondere für vielgenutzte Apps, die den Nutzern viel Funktionalität bieten sollen, aber dennoch nicht ablenken dürfen. Damit erklärt sich auch, warum praktisch alle Musikstreaming-Apps unter Android Auto gleich aussehen.

Jetzt hat man die neuen Templates für das Musikstreaming unter Androd Auto vorgestellt, die sehr viel flexibler als zuvor sind. Man nutzt die größeren Displayflächen aus, schafft mehr Elemente für den Player und die Medienbibliothek und zeigt angepasste Oberflächen, die je nach Displaygröße- und Form anders aussehen – aber dennoch stets auf dieselben Elemente in anderer Größe oder Position setzen.









Google stellt neue Komponenten und Vorlagen bereit, mit denen Entwickler noch ansprechendere Nutzeroberflächen schaffen können. Für Medien-Apps gibt es nach dem Update einen adaptiven Mini-Player, mit dem Nutzer Inhalte durchsuchen und gleichzeitig die Wiedergabe steuern können. Das erinnert vermutlich nicht nur rein zufällig an YouTube Music. In obigen Screenshots sowie im folgenden Video könnt ihr die neuen Oberflächen im Detail sehen.









Wir erhöhen die Modularität bestehender Templates, um Entwicklern mehr Flexibilität und Optionen für die Inhaltsgestaltung zu bieten. Zu diesen Verbesserungen gehören erweiterte Header für eine bessere visuelle Hervorhebung, beispielsweise auf Detailseiten, Spotlight-Abschnitte, die in scrollbaren Bereichen platziert werden können, um bestimmte Inhalte hervorzuheben, sowie Variationen von Rasterelementen zur Unterstützung verschiedener Inhaltstypen und -zustände.

Google spricht davon, dass diese neuen Oberflächen bereits von wichtigen Partnern umgesetzt worden sind und nur darauf warten, bis die Nutzer das neue Android Auto auf ihren Geräten erhalten. Zu den frühen Partnern für diese neuen Oberflächen gehören natürlich YouTube Music und Spotify, aber auch Amazon Music, PocketFM, TuneIn und Gaana.

» Android Auto: Endlich ein modernes System – großes Update bringt neue Oberflächen und Widgets (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 20.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

[Android Auto Developers]