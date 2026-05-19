Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für alle Pixel-Smartphones – Android 17 QPR1 Beta 3 ist da

Wir warten noch immer auf den finalen Release von Android 17, doch Googles Entwickler gehen mit großen Schritten immer weiter voran: Vor wenigen Minuten wurde die Android 17 QPR1 Beta 3 veröffentlicht, die gerade einmal zwei Wochen nach der zweiten und vier Wochen nach der ersten Beta auf den Pixel-Smartphones ankommt. Aber es lohnt sich, denn es gibt viele wichtige Verbesserungen.



Google gibt bei Android zuletzt Vollgas und veröffentlicht mehrfach pro Monat neue Versionen, bei denen man langsam aber sicher den Überblick verlieren kann: Vor gerade einmal vier Wochen ist man in die Android 17 QPR1-Schiene mit der ersten Beta gestartet, zwei Wochen später – Anfang Mai – kam die zweite Beta und heute hat man überraschend schon die Android 17 QPR1 Beta 3 veröffentlicht. Eigentlich wären wir damit schon am Ende des Beta-Programms angelangt, doch Google hält sich nach wie vor bedeckt.

Laut der ersten Ankündigung im April soll uns die QPR1-Schiene bis in den September begleiten – was beim aktuellen Tempo dazu führen könnte, dass wir erstmals eine zweistellige Anzahl von Beta-Versionen erhalten werden. Nach wie vor macht Google auch keine Anstalten, die finale Version von Android 17 zu veröffentlichen und auf die Pixel-Smartphones auszurollen. Es bleibt daher rätselhaft, wie es mit Android 17 und der allgemeinen Release-Strategie von Android weitergeht. Wenn selbst das Android Show-Event und die Google I/O nichts hervorgebracht haben, könnte es vielleicht noch etwas länger dauern.

Bisher sind keine großen Neuerungen innerhalb der Android 17 QPR1 Beta bekannt, aber dennoch wurden auch für diesen Beta-Release wieder viele Probleme entdeckt, die man beheben konnte. Große Veränderungen an der Oberflächen sind in einem Zwischen-Release sowieso nicht zu erwarten. In der folgenden Auflistung findet ihr alle Verbesserungen und Fixes, die mit der Android 17 QPR1 Beta 3 auf die Pixel-Smartphones kommen.









Die Neuerungen in Android 17 QPR1 Beta 3

A recurring system error in ContextHubClientManager that caused excessive logcat noise when attempting to send messages to unregistered clients. (Issue #289721806)

Clicking on the date on at a glance prompts to open the terminal (Issue #506101970)

Wi-Fi unexpectedly disconnects due to erroneous low-quality detection despite strong signal strength. (Issue #494670350)

Users experienced frequent crackling or distorted audio during media playback from any source. (Issue #482749744, Issue #471865281, Issue #485701794, Issue #489062503, Issue #494050912, Issue #494901502, Issue #493915745, Issue #458363923)

UI elements are partially cut off or positioned off-screen when apps are expanded to full-screen mode. (Issue #476830614, Issue #489452085)

Home screen widgets would disappear or become unavailable in the widget picker after a device reboot. (Issue #488125748, Issue #505117543, Issue #505671079, Issue #497140330, Issue #506685943, Issue #510967059)

The mobile data icon incorrectly remains active in the Quick Settings panel after Airplane Mode is enabled. (Issue #501368569, Issue #505757076)

Start auf den Pixel-Smartphones

Die Android 17 QPR1 Beta 3 ist für alle Pixel-Smartphones verfügbar, die an der Android 17 Beta teilnehmen konnten. Das gilt nach wie vor für alle Smartphones ab der sechsten Generation: Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10 sowie die a-Ableger, das Pixel Tablet und alle Foldables.

Alle Nutzer, die sich mit ihrem Pixel-Smartphone im Beta-Kanal befinden, werden das Update im Laufe der nächsten Stunden oder Tage angeboten bekommen. Solltet ihr stattdessen auf die stabile Version von Android 17 wechseln wollen, müsst ihr das Update einfach ignorieren.

» Android 17: Googles neue KI gibt den Nutzern mehr Zeit – für noch mehr Social Media-Scrolling? (Kommentar)

Letzte Aktualisierung am 16.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.