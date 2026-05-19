Google ist schon im vergangenen Jahr offiziell in die KI-Ära gestartet und setzt das jetzt auch visuell um: Anlässlich der für heute Abend bevorstehenden großen Ankündigungen erhalten jetzt alle Google-Apps neues Logos. Diese heben sich nicht nur recht deutlich von ihren Vorgängern ab, sondern auch die Trennung zwischen dem Workspace-Universum und dem restlichen Portfolio wird deutlich.



Googles Designer hatten in den letzten Monatn wieder viel zu tun, denn nach einem guten halben Jahrzehnt bekommen alle Google-Apps ein neues Logo. Die 2021 eingeführte Vierfarbigkeit aller Logos hat mit der jüngsten Welle ausgedient, aber natürlich setzt man auch in der neuen Generation auf eine klare Linie und eine Form von Wiedererkennungswert. Man setzt auf die enorme Verbreitung der Apps und ihre jeweilige Standardpositionierung.

Die zuvor für fünf bis sechs Jahre verwendeten Google-Logos hatten den bisher größten Wiedererkennungswert, denn sie waren aufgrund ihrer simplen Symbolik und der Farbpalette sowie der Farbverteilung sofort als Google-Icons zu erkennen: In allen Logos waren ohne Ausnahme alle vier Google-Grundfarben zu finden, die so weit wie möglich gleichmäßig auf die Flächen und Geraden verteilt worden sind. Bei einigen Apps hat das sehr gut funktioniert, bei anderen war das Ergebnis eher unglücklich. Die damalige Kritik war groß und wirklich warm geworden ist mit diesen Icons wohl kaum jemand. Mehr Gewohnheit als Gefallen.

Schon vor einigen Monaten hatte Google mit einer Umstellung der Logos und App-Icons begonnen, wobei zunächst die Flaggschiff-Apps von Fotos bis Maps oder die Google-App selbst den Anfang gemacht hatten. Jetzt steht die neueste Generation vor dem Rollout und zeigt sich in diesen Tagen bei vielen Nutzern. Bei all den neuen Icons fällt ein Muster auf, das von Google zwar nicht offiziell verkündet wurde, aber sicherlich kein Zufall ist. Schauen wir uns erst einmal die neuen Logos an.









Neue Logos für Google Workspace

Alle Google-Apps aus dem Workspace-Universum erhalten seit gestern neue Logos. Zum Teil ist die Umstellung sehr groß, denn es werden nicht nur die Farben verändert, sondern auch das dargestellte Symbol. Obiger Screenshot fasst alle neuen Icons aus dem vor einigen Woche kursierenden Leak zusammen und vielleicht seht ihr sie heute auch schon in ihrem Google-Konto. Es zeigt alle Logos von Google Drive über Docs, Sheets und Slides und GMail bis zum Kalender, Google Tasks, Keep und auch Google Sites. Das sind alles Apps, die zur Workspace-Sammlung gehören.

Wie ihr sehen könnt, ist die Vierfarbigkeit bei praktisch allen Logos vorbei. Stattdessen gibt es eine dominierende Farbe, die die Nutzer mit der jeweiligen App verbinden sollen. Dazu eine Akzentfarbe, wenige Elemente und einen Farbverlauf – fertig sind die neuen Logos. Während bei GMail das Rot dominiert und die anderen Farben nur noch als knapper Verlauf zu sehen sind, lässt Google Drive genau diese Farbe vermissen. Vielleicht sind diese Ausreißer kein Zufall, sondern Teil einer neuen Farbidentität.

Neue Logos für alle Google-Apps

Auch viele andere Google-Apps erhalten neue Logos oder haben diese in den vergangenen Wochen schon bekommen. Für die wichtigen Apps wie Google Maps, Google Fotos und Google Home sind diese bereits ausgerollt worden. Wir haben euch auch schon das neue Google Wallet-Logo gezeigt und einen großen Auftritt hatte vor wenigen Tagen das neue Google Health Premium-Logo.

Wie ihr in obiger Collage sehen könnt, setzen diese Apps weiterhin auf eine farbenfrohe Darstellung, auffällige Farbverläufe und das Vorhandensein aller vier Google-Farben. Damit stehen sie im Kontrast zu den Workspace-Logos, wobei nur Google Drive und GMail in beide Kategorien passen würden.









Eine abgegrenzte Produktlinie?

Beim Vergleich der obigen Logo-Sammlungen fällt sofort auf, dass es einen großen Design-Unterschied gibt, mit dem man offenbar die Workspace-Produkte von den Consumer-Produkten abheben will. Weil praktisch alle relevanten Workspace-Apps auch für Privatnutzer zur Verfügung stehen – und in diesem Bereich sogar erfolgreicher sind – ist eine konsequente Abtrennung mit klarem Schnitt aber kaum möglich. Dennoch scheint man zwischen Organisiation und Rest unterscheiden zu wollen.

Vielleicht werden die Google-Designer heute Abend oder am Mittwoch über diese neue Linie sprechen – denn auch die Grafikabteilung ist rund um die Google I/o anwesend und gibt immer wieder interessante Einblicke. Vielleicht sind die Logos auch als erster Schritt in Richtung einer neuen Designsprache zu werten, die sich über viele Produkte ziehen kann. Was wir von der Google I/O erwarten können, haben wir euch erst gestern in unserem ausführlichen Artikel zur Google I/O zusammengefasst.

Wir dürfen gespannt sein, wie es mit den Logos und dem Google-Design weitergeht. Insbesondere der Google-Schriftzug steht nach der großen Update-Welt mit seinen flachen Farben recht allein da und könnte ebenfalls angepasst werden. Doch wie könnte ein neues Google-Logo mit Farbverlauf aussehen? Im folgenden verlinkten Artikel findet ihr einige Vorschläge.

» Google in der KI-Ära: Wie könnte ein neues Google-Logo aussehen? Ein neuer Entwurf mit schickem Farbverlauf

» Google in der KI-Ära: Alle Apps bekommen neue Logos – neue Icons mit Farbverlauf im Rollout (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 3.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.