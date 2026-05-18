Google dürfte in dieser Woche wieder ein wahres Produktfeuerwerk rund um Gemini abfeuern und scheint sich anlässlich dessen noch einmal dezent aufzufrischen: Bei vielen Nutzern zeigt sich in diesen Tagen durch das jüngste App-Update ein neues Gemini-Icon. Dieses bringt die Google-Farben noch etwas mehr als bisher in den Vordergrund. Es dürfte nicht das einzige Logo-Update bleiben.



Schon in wenigen Tagen sollen alle Google-Apps ein neues Logo erhalten – wir hatten euch sehr viele der neuen Logos und App-Icons bereits gezeigt. Das gilt offenbar auch für Gemini, das in diesen Tagen schon wieder ein neues Logo erhält, auch wenn die Änderungen eher etwas dezenter als beim letzten Mal ausfallen. Während es beim letzten Designwechsel vor gut einem Jahr vom Gemini-Blau in die Google-Farben ging, geht es diesmal um die Verteilung.

Oben seht ihr links das aktuell verwendete Gemini-Logo und rechts die neue Variante, die per App-Update auf vielen Android-Smartphones und iPhones ankommt. Auf den ersten Blick fällt die Änderung gar nicht auf, doch wenn wir uns vor allem die obere rote Spitze ansehen, ist zu erkennen, dass das Rot mehr Fläche bekommt. Gleiches gilt auch für grüne Spitze am unteren Teil des Sterns und die gelbe Spitze am linken Teil des Sterns.

Blau bleibt auch weiterhin die dominierende Farbe im Gemini-Stern, doch die restlichen Google-Farben drängen sich weiter in das Logo herein und vielleicht ist das als ein Schritt hin zu einem klassischen Google-Logo zu bewerten. Solche kleinen Änderungen können aber auch bei der visuellen Darstellung und der Animation des Logos helfen, was im Marketing immer wieder benötigt wird. Es ist auch als dezenter Hinweis zu verstehen, dass die Google-Dienste immer stärker angebunden werden.

Wie sich die restlichen App-Logos vielleicht schon in den nächsten Tagen verändern werden, haben wir euch erst kürzlich in unserem Artikel zu den neuen Google-Logos mit Farbverlauf gezeigt.

» Android: Gemini Intelligence stellt hohe Anforderungen – startet wohl nicht auf Pixel 9-Smartphones (Specs)

[9to5Google]

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