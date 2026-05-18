Android: Gemini Intelligence stellt hohe Anforderungen – startet wohl nicht auf Pixel 9-Smartphones (Specs)

Google hat vor wenigen Tagen die Gemini Intelligence vorgestellt, die auf vielen wichtigen Geräteklassen starten und die KI zum Mittelpunkt vieler Aktionen erheben soll. Schon in der Ankündigung hieß es, dass die KI nur auf den modernsten Geräten zum Einsatz kommen wird und jetzt zeigt sich, dass selbst viele aktuelle Pixel-Smartphones aus dem Raster fallen. Die Systemvoraussetzungen haben es in sich.



Google hat mit Gemini Intelligence sehr große Pläne, denn perspektivisch will man damit sogar das ‚Betriebssystem‘ ablösen und spricht im frühen Marketing von „intelligence is the new spec“. Und das ist wirklich wörtlich zu nehmen, denn Google hat die Mindestanforderungen sehr weit oben angesetzt. So weit, dass selbst die eigenen Flaggschiffe aus dem Raster herausfallen.

Auf der offiziellen Android-Seite der Gemini Intelligence werden die folgenden Anforderungen genannt:

Gemini Intelligence features are only available on Android devices with the most advanced capabilities

(1) Nano models on device AI (integrate AI Core + Nano v3 or greater)

(2) Media performance (latest): spatial audio, low light, hdr; gaming: annual GGI + driver updates

(3) 12GB+ RAM

(4) Qualified SOC (flagship chip)

(5) Quality in Field: Meet SLOs (e.g., crash rate) in 2026. Further enforced in 2027

(6) Quality at Launch: pass test suite on A17+

(7) OS: 5 upgrades, AVF, pKVM

(8) Security: 6 yrs, quarterly

Das ist schon ein hartes Brett und bei einigen Punkten muss man sich fragen, wie diese überhaupt entstanden sind. Warum muss das Gerät fünf Jahre Betriebssystem-Updates erhalten? Hat man das vielleicht nur eingebaut, um die Smartphone-Hersteller endlich zu längeren Updates zu zwingen oder um der Konkurrenz das neue KI-Feature möglichst lange vorenthalten zu können? Sollte es bei diesen Update-Anforderungen bleiben, wird es sehr interessant zu sehen sein, wie die Smartphone-Hersteller reagieren.









Selbst aktuelle Pixel-Smartphones fallen aus dem Raster

Schauen wir uns die gesamten Spezifikationen an, dann ergibt sich, dass selbst die Pixel 9-Smartphones nicht mit Gemini Intelligence kompatibel sein werden. Es hakt bei der Unterstützung von Gemini Nano v3 – die Pixel 9-Smartphones stecken seit langer Zeit bei v2 und haben wohl nicht genügend Rechenpower für den nächsten Versionssprung. Auch viele aktuelle Samsung-Flaggschiffe sind nicht mehr abgedeckt. Das ist natürlich ärgerlich, weil Google grundlegend sieben Jahre Updates verspricht, aber eines der wichtigsten Upgrades schon im ersten Drittel der Laufzeit überhaupt nicht anbieten kann.

Vermutlich wird die Gemini Intelligence daher nur auf den Pixel 10-Smartphones und den kommenden Pixel 11-Smartphones laufen. Außerhalb der Smartphone-Welt natürlich auf den Googlebooks. Wie es bei den Smartwatches aussieht, die ebenfalls Teil der Teaser-ähnlichen Ankündigung waren (siehe oben), lässt sich jetzt noch nicht sagen. Ich würde nicht darauf wetten, dass die Pixel Watch 4 unterstützt wird.

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