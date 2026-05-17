Fitbit Air Aktion: Googles Fitnesstracker jetzt noch mit 31 Prozent Rabatt, Gratis-Armband und -Abo sichern

Google hat einen enorm starken Monat Mai, der unter anderem den neuen Fitnesstracker Google Fitbit Air hervorgebracht hat – der nach eigenen Aussagen das Fitnesstracking auf eine ganz neue Stufe heben soll. Der Fitbit Air ist das Flaggschiff des Google Health-Neustarts und kann jetzt noch im Rahmen einer Vorbesteller-Aktion sehr günstig gesichert werden: Nur noch wenige Tage bekommt ihr den Fitbit Air mit 31 Prozent Rabatt + Gratis Armband. Außerdem gibt es noch drei Monate Google Health Premium kostenlos dazu.



Google hat den großen Fitness-Neustart rund um Fitbit und Google Health eingeleitet, mit dem man die wichtigsten Bereiche unter ein Dach bringen möchte: Fitness, Gesundheit, Vitalität und die damit verbundenen Bereiche. Der neue Fitnesstracker setzt auf ein sehr schlechtes Design, auf eine dezente Optik und eine möglichst geringe Fläche, sodass es gar als Schmuckstück durchgehen kann. Im direkten Vergleich mit Whoop zeigt sich sogar, dass der Tracker rein optisch überlegen ist. Zur Einordnung: WHOOP ist Pionier und Marktführer zugleich.

Googles neuer Track hebt sich aber nicht nur optisch dadurch hervor, dass er sehr unauffällig ist, auf den ersten Blick schicker ist als die direkte Konkurrenz, sondern kann auch aus funktionellen Gründen ein echter Alltagsbegleiter sein: Der Fitbit Air zählt eure Schritte, erkennt sportlichen Aktivitäten im Rahmen der technischen Möglichkeiten automatisch, kann alle zwei Sekunden euren Puls messen und sogar vor Herzrhyhthmus-Störungen warnen. Außerdem erfasst der Tracker die Sauerstoffsättigung im Blut, trackt euren Schlaf und hat ein Zyklustracking mit an Bord.

Außerdem kann der Tracker mit einer Benachrichtigungs-LED und Vibrationsalarm aufwarten, was bisher im Marketing kaum Erwähnung fand und daher vielleicht in Zukunft noch weiter ausgebaut wird. Denn Google hat große Pläne mit dem Gerät und den rundherum im Aufbau befindlichen Diensten und Abos, die für körperbewusste Menschen und auch Fitnessfreaks interessant sein können. Wer den Einstieg in den neuen Markt nicht verpassen möchte, kann jetzt die starke Fitbit Air Vorbesteller-Aktion nutzen, die nur noch wenige Tage gilt.

Letzte Aktualisierung am 16.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Fitbit Air jetzt vorbestellen und sparen

Der Fitnesstracker kann jetzt vorbestellt werden und bringt euch bei der Nutzung der Aktion einen Preisnachlass sowie ein kostenloses Produkt und ein mehrmonatiges Abo. Ihr könnt den Fitbit Air mit 31 Prozent Rabatt vorbestellen. Der Tracker hält neben dem technischen Produkt im Paket das gewebte Armband in der von euch ausgewählten Farbe sowie die Ladelösung. Im Rahmen der Vorbesteller-Aktion gibt es jetzt noch das Sport-Armband gratis und zum Kennenlernen erhaltet ihr das Abo Google Health Premium drei Monate kostenlos. Das Abo ist für die Nutzung nicht erforderlich, gibt euch aber Zugang zum Health Coach. Alle Infos dazu haben wir euch in diesem Artikel zum Fitbit Air zusammengefasst.

Der Fitnesstracker kann aber nicht nur viele Daten sammeln, sondern ist auch im Alltag praktisch: Das dezente Design und das dünne Band stört natürlich nicht bei sportlichen Aktivitäten oder anderen Dingen. Ihr könnt den Fitbit Air Tracker beim Schlafen und natürlich auch bei feuchten Workouts tragen. Der Tracker ist wasserdicht und kann daher auch beim Schwimmen getragen werden. Der Fitbit Air hat laut Google eine Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen und schon nach fünf Minuten Aufladen sollt ihr ihn einen ganzen weiteren Tag verwenden können.

Was der neue Fitbit Air alles leisten kann und welche Stärken die neue Plattform Google Health mit Gemini-KI und Google Health Coach bietet, haben wir euch ausführlich in diesem Artikel zum großen Fitbit-Google Health-Neustart zusammengefasst.

» Fitbit Air jetzt mit 31 Prozent Rabatt vorbestellen + Gratis Armband & 3 Monate Abo

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 16.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.