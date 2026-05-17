Google One: Das Google-Abo braucht eine neue Struktur – oder Giga-Abo mit Speicher, KI und Medien (Meinung)

Google kann mit den beiden Abo-Produkten Google One und YouTube Premium große Erfolge feiern und immer mehr Nutzer überzeugen – daraus ist ein längst ein lukratives Geschäftsmodell geworden. Jetzt will man mit weiteren Abos darauf aufbauen und könnte dafür nicht nur zusätzliche Angebote, sondern auch eine ganz neue Struktur benötigen. Dank Gemini wäre auch ein allumfassendes Giga-Abo denkbar.



Erst vor wenigen Tagen konnten Google One und YouTube Premium 350 Millionen Nutzer vermelden, wobei die Tendenz weiterhin stark steigend ist. Die beiden Angebote sind vollkommen verschieden, werden aber aufgrund ihres durchschlagenden Erfolgs oft in einem Atemzug genannt. Kein Wunder, dass es immer wieder Nutzerwünsche nach einem kombinierten Abo gibt, doch dazu wird es zumindest in der aktuellen Struktur kaum können. Ich hatte bereits vor einigen Tagen erklärt, warum es kein Google One-YouTube Premium-Abo geben wird.

Jetzt stehen mit Google Health Premium sowie dem kürzlich von „Nest Protect“ in Google Home Premium umbenannten Angebot gleich zwei neue Abos vor der Tür, die auf dem bisherigen Erfolg aufbauen sollen. Wer sich im Google-Netzwerk wohlfühlt, könnte auch im Smart Home- und Fitnessbereich zu den Produkten des Unternehmens greifen und vielleicht gewillt sein, weitere Abos abzuschließen.

Einzeln betrachtet mag jedes Abo sehr wertvoll sein. Ich hatte bereits Google One als bestes Cloud-Abo und YouTube Premium als bestes Streaming-Abo bezeichnet. Doch wollen die Nutzer wirklich bis zu vier einzeln Abos – oder gar noch mehr – bei Google abschließen? Die Bereitschaft könnte schnell schwinden, sodass ein Giga-Abo vielleicht langsam eine attraktive Variante werden könnte. Ein Abo, das alle Dienste umfasst – und dann hoffentlich auch etwas günstiger sein wird.









Google One + Google Health + Google Home + YouTube Premium

Wir hatten hier im Blog bereits über die Überschneidungen von Google One und Google Health Premium berichtet, die auch mit Google Home Premium einen gemeinsamen Nenner haben: Gemini. Obwohl Google praktisch das gesamte Portfolio auf Gemini getrimmt hat, hat man es bisher nicht geschafft – oder vielleicht auch gar nicht geplant – ein eigenes Gemini-Abo anzubieten. Gemini kommt stets im Gepäck von anderen Abos.

Es wäre gut vorstellbar, dass man eine ganz neue Abo-Struktur rund um Gemini aufbaut. Gemini ist der Kern, der für alle erweiterten Anwendungen benötigt wird und die Nutzer könnten Dinge wie Speicherplatz, Fitness, Smart Home-Sicherheit oder Medienstreaming dazu buchen. Auch ein Giga-Abo, bestehend aus den vier Paketen wäre gut denkbar, wenn man es zu einem attraktiven Preis anbieten kann. Es würde große Synergien bringen und die Nutzer aus einem Geschäftsbereich auch an die anderen binden oder diese zumindest schmackhaft machen. Win-win-win.

Während Google One nach wie vor das Abo-Zentrum bildet und rund um den Speicherplatz herum aufgebaut ist, könnte man das durch Gemini-Stufen ersetzen. Ich hatte auch erst vor wenigen darüber spekuliert, dass der Gemini-Speicherplatz schon bald kostenpflichtig werden könnte. Das würde gut dazu passen. Wir sollten daher nicht überrascht sein, wenn all diese Entwicklungen und kleinen Puzzleteilchen in Kürze zu einem großen Abo-Neustart zusammengeführt werden, der dann wirklich als „Google ONE“ bezeichnet werden kann.

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