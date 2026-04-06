Google One: Das beste Paket im Cloudspeicher-Bereich – darum bin ich mit dem Abo sehr zufrieden (Meinung)

Mit dem Abo-Angebot Google One lässt sich der verfügbare Speicherplatz für einige wichtige Google-Produkte erweitern, der Funktionsumfang ausbauen und auch einige weitere Vorteile nutzen. Viele Millionen Nutzer haben die angebotenen Pakete bereits für sich entdeckt und dennoch möchte ich hier im Blog noch einmal eine Lanze brechen: Deswegen bin ich persönlich von Google One begeistert.



Wer regelmäßig im Google-Netzwerk unterwegs ist und die wichtigen Dienste wie GMail, Google Fotos und Google Drive etwas intensiver nutzt, wird recht schnell bemerken, dass die kostenlos angebotenen 15 Gigabyte Speicherplatz gar nicht so groß sind, wie es zunächst wirkt: GMail tröpfelt Megabyte für Megabyte, Google Fotos kann vor allem durch das automatische Backup zum Speicherfresser werden und Google Drive ist spätestens mit der Desktop-Anbindung ein großer Posten im Cloudspeicher.

Glücklicherweise sind die 15 Gigabyte keine starre Grenze, sondern es lässt sich der Google-Speicherplatz mit Google One erweitern. Wir haben euch die verfügbaren Abos vor wenigen Tagen ausführlich vorgestellt, die schon ab 1,99 Euro pro Monat zu haben sind. Die Pakete gehen rauf bis zu 30 Terabyte und bei Bedarf kann auch noch mehr ausverhandelt werden, sodass bis auf einige Lücken in den unteren Kategorien für jeden etwas dabei ist.

Google One lohnt sich

Schon seit dem Start von Google One, aber auch schon davor, habe ich ein aktives Abo für den Google-Speicherplatz und bin damals wie heute davon überzeugt, dass es sein Geld wert ist. Ich bezahle seit vielen Jahren 99,99 Euro pro Jahr für das Paket mit 2 Terabyte Speicherplatz. Die Alternative wären 9,99 Euro pro Monat, doch wie ich hier im Blog bereits mehrfach geschrieben hatte, ergibt ein monatliches Abo gerade bei einem Speicherplatz-Angebot in den allermeisten Fällen gar keinen Sinn. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in den meisten Fällen wird Speicherplatz nicht nur temporär, sondern dauerhaft benötigt.

Persönlich hatte ich noch nie das Gefühl, zu viel für den Speicherplatz zu bezahlen.









Zweit-Backup, Familienspeicher und neue Funktionen

Die Speicherplatz-Erweiterung für die Google-Dienste spricht für sich, denn mit aktiviertem Google Fotos-Backup und Desktopanbindung sowie einem dauerhaften Mail-Archiv kommt man um eine Erweiterung kaum herum. Ich persönlich schätze aber nicht nur den Speicher selbst, sondern auch die Sicherheit des Zweit-Backups sowie in weiterer Folge natürlich der Cloudvorteil mit Zugriff von allen Geräten. Natürlich sollte man die Google Cloud nicht als Backup betrachten, aber als zusätzliches Zweit-Backup ist es hervorragend geeignet. Bei mehreren Milliarden Nutzern ist nichts bekannt, dass Google jemals Daten von Nutzern verloren hätte – die Zuverlässigkeit ist also enorm hoch.

Der wichtigste Vorteil für meine Situation ist es, dass sich der gebuchte Speicherplatz über Family Link mit fünf weiteren Familienmitgliedern teilen lässt. Für die 9,99 Euro pro Monat bin nicht nur ich digital abgedeckt, sondern auch meine Frau und unsere beiden Kinder. Zwar bin ich mit weitem Abstand Hauptnutzer, aber dennoch reduziert das die Kosten-pro-Person auf nur noch 25 Euro pro Jahr – nicht viel mehr als zwei Euro pro Monat pro Person. Dafür haben wir das Foto-Backup, löschen niemals E-Mails, nutzen die Cloud-Synchronisierung von Google Drive und es bleibt sogar noch Platz für das fünfte Konto – der private Medienspeicher für den Haushalt.

Gemini als Kirsche auf der Sahnetorte

Derzeit bietet das Google One-Abo ab 2 Terabyte auch noch Zugriff auf Gemini AI Plus – also das günstige Gemini-Paket mit vielen zusätzlichen KI-Funktionen. Für den durchschnittlichen Nutzer absolut ausreichend. Die früheren Vorteile wie etwa die erweiterten Bearbeitungsmöglichkeiten in Google Fotos sind ebenfalls mit an Bord. Viel mehr kann man sich für diesen Preis gar nicht wünschen. Allerdings scheint es mittlerweile auch recht wahrscheinlich, dass der Gemini-Speicherplatz bald ebenfalls vom Kontingent abgezogen wird. Mehr dazu im unten verlinkten Artikel.

Daher mein Fazit: Es gibt aktuell kein besseres Speicherplatz-, KI- und Dienste-Abo als Google One. Das Gesamtpaket passt einfach und würde preislich sogar mit einem lokalen Backup deutlich überlegen sein. Und dann sprechen wir noch gar nicht von den funktionellen Vorteilen.

» Google One & Gemini: KI-Speicherplatz bald nicht mehr kostenlos? Ein verdächtiger Boost (Spekulation)

» YouTube Premium: Das beste Paket im Medienbereich – darum bin ich mit dem Abo sehr zufrieden (Meinung)

Letzte Aktualisierung am 23.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.