Pixel Launcher: Neues für den Homescreen – Updates bringen KI-Füllung, Icon Packs und mehr (Screenshots)

Google betreibt mit dem Pixel Launcher seit vielen Jahren eine der zurückhaltendsten Apps in diesem Bereich, die nicht unbedingt für einen großen Funktionsumfang oder ihre Anpassungsmöglichkeiten bekannt ist. Umso interessanter ist es, dass man jetzt gleich einen Schwung an Neuerungen bringt, die die Darstellung auf dem Homescreen betreffen. Gut möglich, dass weitere folgen werden.



Der Aufgabenbereich eines Launchers ist überschaubar, denn die namensgebende Funktion zum Starten von Apps steht im Mittelpunkt – das gilt natürlich auch für Googles Pixel Launcher. Im Gegensatz zu einigen anderen populären Launchern hatte sich Google lange Zeit gegen umfassende Anpassungsmöglichkeiten regelrecht gewehrt, doch so langsam scheint das zu Bröckeln und man will den Nutzern mehr Funktionen bieten. In den letzten Tagen kamen gleich mehrere Neuerungen dazu.

Icon Packs

Obwohl Icon Packs zu den beliebtesten Anpassungsmöglichkeiten gehören, in großem Umfang im Play Store verfügbar sind und die Darstellung auf dem Homescreen maßgeblich beeinflussen können, hatte Google diese bisher nicht unterstützt. Das hat sich mit dem jüngsten Feature Drop geändert, allerdings nicht in der Form, wie es die Nutzer erhofft hatten: Der Pixel Launcher unterstützt Icon Packs, erlaubt aber nur die Auswahl von KI-generierten Darstellungen.

Die Nutzer können einen KI-Filter über ihre Icons laufen lassen, der für eine entsprechende Anpassung der Symboldarstellungen sorgt. Die Auswahl ist noch begrenzt, doch die ersten erzeugten Darstellungen sind schick und sorgen für ein einheitliches Erscheinungsbild bei gleichzeitiger Beibehalten der ursprünglichen Icons.

» Alle Infos zu den Pixel Launcher Icon Packs









Icons ohne Beschriftung

Das ist ein echtes Novum für einen Google-Launcher, dürfte aber vielen Nutzern gefallen: In der aktuellen Android 17 Beta 3 zeigt sich die neue Einstellungsmöglichkeit, mit der sich die Beschriftung der Homescreen-Icons ausblenden lässt. Statt der gewohnten Kombination aus Bild und Text gibt es dann nur noch das Bild, was aufgrund der meist fixierten Position der Icons wohl ausreichend sein sollte. Kaum ein Nutzer dürfte ernsthaft den Text lesen, sondern eher nach den Icons suchen.

Aktuell gibt es nur die Möglichkeit zum Ausblenden der Beschriftung von allen Icons auf dem Homescreen. Eventuell wären einzelne Anpassungen für ausgewählte Apps noch sinnvoller, falls es doch einmal zu Icon-Überschneidungen kommen sollte. Diese Funktion erklärt auch, warum der Pixel Launcher nur die KI-basierten Icon Packs erlauben soll.

» Alle Infos zu den Neuerungen in Android 17 Beta 3

Homescreen per KI füllen

Aktuell befindet sich eine Funktion im Testlauf, die den Homescreen der Nutzer KI-basiert automatisch mit Icons und Widgets füllen soll. Die Algorithmen sollen selbstständig Apps auswählen, diese kategorisieren und auf Basis der Nutzungsgewohnheiten für die Einrichtung eines Homescreens vorschlagen. Auch Widgets sollen dabei zum Einsatz kommen und entsprechend vorgeschlagen werden. Im verlinkten Artikel gibt es noch weitere Screenshots und Infos zu dieser Einrichtung.

» Pixel Launcher bekommt neue Homescreen-Vorschläge









Viele weitere Launcher-Neuerungen

Das war noch längst nicht alles, denn rund um den Pixel Launcher gab es in den letzten Wochen noch weitere Neuerungen, die in diesem Umfang kaum zu erwarten gewesen sind. Wir hatten euch diese erst kürzlich in einem eigenen Artikel zusammengefasst. Zu den Neuerungen gehört weiterhin ein Transit-Modus, neue Kategorien für das ‚auf einen Blick‘-Widget, die Möglichkeit zum Ausblenden des Widgets und einiges mehr.

Es darf darüber spekuliert werden, dass der Pixel Launcher in den nächsten Monaten mit vielen weiteren Anpassungsmöglichkeiten ausgestattet werden wird – auch im Zuge der Ausweitung auf den Desktop und andere Plattformen. Wir dürfen gespannt sein, was die nächsten Schritte, die nächsten Android-QPRs oder auch Feature Drops für den Launcher bereithalten werden.

» Viele weitere Neuerungen für den Pixel Launcher

Letzte Aktualisierung am 31.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.