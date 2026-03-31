Pixel Launcher: Feature Drop bringt ganz neuen Transit-Modus für den Homescreen und das Info-Widget

Am Anfang des Monats hatte Google nach langer Wartezeit endlich wieder ein Pixel Feature Drop angekündigt, das vor allem für den Pixel Launcher sehr ergiebig war und viele neue Funktionen auf die Startseite der Smartphones gebracht hat. Jetzt wird das letzte neue Feature für viele Nutzer ausgerollt, das sehr hilfreich sein kann: Ein Transit-Modus mit zusätzlichen Infos und Optionen für Pendler.



Das große Pixel Feature Drop für März ist noch längst nicht vergessen, denn die Neuerungen rollen weiter schrittweise aus und jetzt ist der Transit-Modus für den Pixel Launcher an der Reihe. Dieser wird für alle Pixel-Nutzer außerhalb Europas (diese Einschränkung dürfte bald fallen) ausgerollt und soll den Kreis der Modi um eine weitere Einstellung erweitern. Dieser wird ergänzend zum Schlafmodus und Bitte-nicht-stören-Modus ausgerollt und soll sich von selbst aktivieren.

Pixel Launcher im Transit-Modus

Der Transit-Modus ist für Pendler konzipiert und soll immer dann aktiv werden, wenn sich der Nutzer in einem öffentlichen Verkehrsmittel befindet. Ganz egal, ob auf den Weg in die Arbeit, zu Freunden oder Verwandten oder mit anderen Zielen. Sobald das Smartphone die Nutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels erkennt, soll sich der Modus aktivieren und die entsprechenden Änderungen vornehmen, die der Nutzer festgelegt hat.

Im ersten Schritt umfasst der Modus eine Änderung im ‚auf einen Blick’Widget, das schnelle und passende Informationen zur aktuellen Strecke bereithälft. Es zeigt verstärkt Verkehrsinformationen an, informiert über Abfahrtszeiten und geplante Ankünfte. Wer sich auf einer regelmäßig genutzten Pendelstrecke befindet, die aus dem Google Maps-Bewegungsprofil heraus erkannt werden soll, kann auch mit Informationen zu Verkehrsmitteln rechnen, in denen ein baldiger Umstieg geplant ist.









Transit-Modus ist ein eigenes Profil

Im Transit-Modus wird aber nicht nur das Widget mit zusätzlichen Informationen versorgt, sondern es kann auch ein eigenes Profil erstellt werden, das sich automatisch in diesem Modus aktiviert und anschließend wieder deaktiviert. So lässt sich beispielsweise eine alternative Lautstärke für den Klingelton festlegen, es lässt sich bei Bedarf Bluetooth automatisch aktivieren oder deaktivieren, es lassen sich Filterlisten für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen festlegen und einiges mehr.

Die Aktivität des Pendelns soll nach einer gewissen Lernzeit auch schon aktiviert werden, bevor der Nutzer das Verkehrsmittel überhaupt betritt. Weil der Weg zur Arbeit bei den meisten Menschen stets zur selben Zeit erfolgt, kann sich der Modus daher schon aktivieren, wenn man sich zu Fuß auf den Weg macht – praktisch etwa für die automatische Bluetooth-Aktivierung. Die neue Funktion startet jetzt für alle Nutzer außerhalb Europas, dürfte aber schon bald auch hierzulande angeboten werden.

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