Pixel Update: Das sind die Pixel 11-Smartphones, Pixel Glow, Android 17-Update, Pixel Launcher, Googlebooks

Es war die große Woche von Android, aber dennoch hatte auch die Pixel-Woche wieder einige interessante Einblicke zu bieten. Wir haben euch die Pixel 11-Smartphones vorgestellt, berichten über das Update auf Android 17, zeigen euch Pixel Glow und berichten über eine willkommene Neuerung im Pixel Launcher. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Zur Mitte des Mai spitzen sich einige interessante Entwicklungen rund um Pixel weiter zu, über die wir euch in dieser Woche wieder informieren konnten. Wir zeigen euch die Pixel 11-Smartphones, berichten über die ausgeblendete Suchleiste im Pixel Launcher und die Update-Liste für Android 17. Verpasst auch nicht die Infos über die Googlebooks und Aktionen. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das sind die Pixel 11-Smartphones

Wir stellen euch die Pixel 11-Smartphones so weit wie möglich ausführlich vor. Es gibt einen ganzen Schwung neuer Leaks, der uns sowohl Bildmaterial als auch Spezifikationen rund um die neuen Geräten liefert. Auch erste Informationen zu den kommenden Highlight-Funktionen können wir euch schon jetzt präsentieren.

» Alle Infos zu den Pixel 1-Smartphones in der Übersicht

Diese Pixel-Smartphones erhalten Android 17

Das Android 17-Update kann jeden Tag von Google angestoßen werden und wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wir zeigen euch bis dahin, auf welchen Pixel-Smartphones die neue Betriebssystem-Generation überhaupt ankommen wird.

» Diese Pixel-Smartphones bekommen das Update auf Android 17









Wie sieht Pixel Glow aus?

Die Pixel 11-Smartphones werden den Pixel Glow-Effekt mitbringen, der für einige interessante Effekt und Informationen sorgen soll. Wir fassen euch alle bisher bekannten Informationen zusammen und spekulieren darüber, an welcher Stelle der Smartphones der dafür notwendige Leuchtstreifen überhaupt positioniert sein könnte. Wie sieht Pixel Glow aus?

» Wie könnte der neue Pixel Glow-Effekt aussehen?

Pixel Launcher ohne Suchleiste?

Der Pixel Launcher gibt den Nutzern schon bald die Möglichkeit, die Suchleiste auf dem Homescreen auszublenden. Ein Leak zeigt uns, dass das bei ersten Nutzern durch die Aktivierung von versteckten Schaltern schon jetzt möglich ist. Das bringt auch Vorteile, wie ihr auf den Screenshots sehen könnt.

» Der Pixel Launcher könnte ausblenden der Suchleiste erlauben

Das sind die Googlebooks

Google hat die Googlebooks vorgestellt, mit denen man Android und Gemini auf den Desktop bringen will. Es ist zu erwarten, dass man solche Geräte auch selbst als neue Pixelbooks auf den Markt bringen wird. Daher ist es auch für Pixel-Nutzer interessant, wie sich das Ökosystem mutmaßlich im Laufe des nächsten Jahres erweitern wird. Wir zeigen euch sowohl die Hardware als auch das Betriebssystem.

» Das ist die neue Googlebook-Hardware

» Das ist das neue Googlebook-Betriebssystem









Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store

Der Google Store bei Amazon hält immer wieder starke Aktionen bereit, die ihr vielleicht nicht verpassen möchtet. Jetzt gibt es noch bis zu 30 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones, auf die Pixel Buds Kopfhörer, auf die Pixel Watch 4 und sehr viel mehr. Außerdem könnt ihr euch jetzt noch 31 Prozent Rabatt auf den Fitbit Air Fitnesstracker sichern. Zusätzlich bekommt ihr ein Gratis-Sportarmband und drei Monate Google Health Premium kostenlos.

» Alle Infos zur Fitbit Air Vorbestelleraktion

» Fitbit Air jetzt mit 31 Prozent Rabatt vorbestellen + Gratis Armband & 3 Monate Abo

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 9.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.