Google zeigt sich seit vielen Jahren sehr großzügig bietet allen Nutzern 15 Gigabyte Speicherplatz gratis, den sie für einige wichtige Dienste verwenden können. An diesem Kontingent wurde niemals gerüttelt, doch jetzt scheint es eine Änderung zu geben, die einigen Nutzern nicht gefallen dürfte: Wer seine Telefonnummer nicht verraten möchte, erhält nur noch ein Drittel dieses Kontingents.



Sozusagen als Startpaket bekommen alle Google-Nutzer mit dem Anlegen ihres Kontos 15 Gigabyte Speicherplatz, der von den drei Dienstagen Google Drive, Google Fotos und GMail geteilt wird. Alle anderen Dienste bieten praktisch unlimitierten Gratisspeicher, sodass das Kontingent nur diese drei Angebote betrifft. Wem dieser Speicherplatz nicht reicht, kann ihn jederzeit mit einem Speicherplatz-Abo bei Google One erweitern.

Ich hatte hier im Blog schon in den letzten Monaten spekuliert, dass man bald an diesen 15 GB schrauben könnte – allerdings in eine andere Richtung. Jetzt zeigt sich bei ersten Nutzern, dass Google diesen Gratis-Speicher für neue Konten zunächst auf 5 Gigabyte beschränkt. Erst nach Eingabe einer Telefonnummer und einer damit verbundenen Verifizierung gilt das Konto nicht mehr als anonym und der Speicherplatz wird auf die üblichen 15 Gigabyte erweitert. Das lässt sich wohl jederzeit vornehmen und muss nicht zwingend bei der Einrichtung des Kontos sein.

Das Ganze scheint nur für neue Nutzer zu gelten und bereits bestehende Konten nicht zu betreffen. Diese Änderung dürfte wohl auch dazu führen, dass sich nicht mehr so leicht mehrere Konten anlegen lassen und der Onlinespeicher auf diese aufteilen lässt. Im folgenden Absatz haben wir euch eine E-Mail eingebunden, die ein neu registrierter Nutzer von Google erhalten hat.









Die E-Mail von Google

Your account includes 5 GB of storage. Now get even more storage space with your phone number for Google Photos, Drive, and Gmail. Unlock 15 GB storage at no cost by using your phone number

Keep 5 GB storage Google will use your phone number to make sure storage is added only once per person.

Google hat das bisher weder bestätigt noch offiziell angekündigt. Dennoch dürfte die Meldung korrekt sein, denn es gibt eine weitere interessante Änderung auf einer Seite beim Google Support. Wo bish der Satz „Bei Ihrem Google-Konto sind 15 GB Cloud-Speicher inklusive.“ stand, heißt es jetzt „Bei Ihrem Google-Konto sind bis zu 15 GB Cloud-Speicher inklusive.“ Man konkretisiert das nicht weiter, aber die Aussage ist eindeutig.

Wir müssen abwarten, was das für Folgen haben kann. Ich denke, gerade Nutzer mit einer kleinen Flut von Konten sollten in den nächsten Wochen und Monaten wachsam bleiben.

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[9to5Google]

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