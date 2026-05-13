Android Flash: Google stellt sich völlig neu auf – alle wichtigen Ankündigungen vom Android Show-Event

Google hat für gestern Abend zur Android Show geladen und schon im Vorfeld des Events nicht mit Superlativen gespart – wie sich jetzt zeigt, völlig zurecht. Man hatte viele große Ankündigungen rund um die Zukunft des Betriebssystems im Gepäck, das sich ganz neu aufstellt, eine neue Geräteklasse hervorbringt und selbst als Plattform in die zweite Reihe rückt. Hier findet ihr alle Ankündigungen in der Übersicht.



Als Einstimmung auf die Google I/O hatte Google gestern Abend zum Android Show Event I/O Edition geladen, das die Zukunft des Betriebssystems zeigen sollte. Tatsächlich begann es schon damit, dass wir wohl schon bald gar nicht mehr vom „Betriebssystem“ sprechen, sondern vom „Intelligent system“. Alles dreht sich um die tief integrierte Gemini-Intelligenz, die sowohl auf Smartphones als auch am neu in Angriff genommenen Desktop den digitalen Alltag verändern soll.

Die größten Ankündigungen waren der Ausbau der Gemini Intelligence und die schon in wenigen Monaten startenden Googlebook-Laptops. Aber auch für Android Auto hatte man das größte Update seit vielen Jahren im Gepäck, das eine völlig neue Oberfläche, mehr Flexibilität und natürlich eine tief integrierte Gemini-KI bringt. Android 17 hatte man leider nicht veröffentlicht, konnte aber dennoch einige Neuerungen für die kommende Android-Generation ankündigen, die vor allem auf Creator abzielen.

Etwas gemächlicher ging es rund um die Integration von Gemini in den mobilen Chrome-Browser zu, die Design spendieren uns schon bald die 3D-Emojis und ganz nebenbei hat Google vielleicht auch noch das Ende der Android-Apps eingeläutet. Denn mit den Homescreen-Widgets geht man den ersten Schritt in Richtung KI-generierter Oberflächen, der natürlich nicht der Letzte sein soll. Schauen wir uns noch einmal alle Themen in der Übersicht an.









Gemini Intelligence für Android

Die Gemini Intelligenz ist mehr als ein Aufsatz für Android, denn diese wird tief integriert und wandelt das Betriebssystem in ein intelligentes System. Das ist scheinbar nicht nur Marketing, sondern wird wirklich ernst genommen: Es ziehen KI-Agenten ein, KI-generierte Oberflächen und von der Tastatur-App bis zum Widget wird sehr vieles smart ausgebaut. Das gilt sowohl für Smartphones als auch Smartwatches, smarte Brillen und in Zukunft für den Desktop.

» Das kann die Gemini Intelligence für Android

Die Googlebooks kommen

Google hat den Startschuss für den Android-Desktop angekündigt, bzw. für den Gemini Intelligence-Desktop. Von Android ist gar keine Rede mehr, stattdessen dürfte es sich wohl um das neue Betriebssystem Aluminium OS handelt, das die Gemini Intelligence von Anfang an mitbringt. Auch hier spricht man von einem intelligenten System und stellt sich völlig neu auf.

Wir haben euch sowohl die neuen Oberflächen als auch die innovativen Funktionen und die neue Hardware ausführlich in den folgenden Artikeln vorgestellt.

» Google bringt völlig neue Googlebooks auf den Markt

» Das sind die neuen Googlebooks

» Das sind die neuen Googlebook-Oberflächen









Android 17 bringt kreative Neuerungen

Während Google viele Dinge rund um Android in die KI-Hände von Gemini gibt, will man auch den menschlichen und kreativen Aspekt stärken. Man hat eine ganze Reihe von Neuerungen angekündigt, die für Creator nützlich sein sollen. Dabei hat man unter anderem mit Meta/Instagram und Adobe zusammengearbeitet, um neue Möglichkeiten bieten zu können.

» Das sind die Creator-Neuerungen in Android 17

Völlig neue Oberfläche für Android Auto

Android Auto bekommt einen großen Neustart spendiert, der vollumfänglich ist. Es gibt eine ganz neue Oberfläche, noch mehr Freiheiten für die Nutzer und die Displays, neue Apps, neue Widgets und natürlich eine tief integrierte Gemini-KI. Die Google Maps Navigation wird immersiv, ist ständig verfügbar, der Launcher kann sich endlich wirklich so nennen und man bringt sogar Full HD-Videos auf die Plattform. Wir haben euch alle Neuerungen zusammengefasst.

» Das sind die neuen Oberflächen und Funktionen von Android Auto









Gemini in Chrome für Android

Nach der Desktopversion zieht Gemini für Chrome jetzt auch in die Android-Version des Browsers ein. Darin erhält Gemini einen neuen Button, mit dem sich ein Overlay freischalten lässt, das den Nutzern über die gesamte Surfsession zur Verfügung stehen soll: Es lassen sich Inhalte zusammenfassen, nach Informationen suchen, Bilder verwenden oder verändern und sogar der gesamte Browser in den Automatikmodus schalten. Chrome für Android soll mit Gemini auch lästige Aufgaben abnehmen. Wie das aussehen kann, haben wir euch im folgenden verlinkten Artikel gezeigt.

» Das sind die neuen Gemini-Funktionen in Chrome für Android

Gemini erstellt Homescreen-Widgets

Gemini sägt an den Android-Apps: Als start in die Ära der KI-generierten Oberflächen wird Google zunächst die Möglichkeit schaffen, Widgets für den Android-Homescreen zu erstellen. Diese sollen vollständig personalisiert und auf die Wünsche der Nutzer abgestimmt sein. Das ist ein riesiger Schritt, der sowohl für das Smartphone-Android als auch den Desktop noch sehr relevant werden wird – auch wenn es aktuell noch nicht ganz so spektakulär aussieht.

» Gemini-KI erstellt jetzt Homescreen-Widgets für Android









Android erhält 3D-Emojis

Die Designer durften ebenfalls liefern: Android wird schon bald 3D-Emojis erhalten, die möglicherweise nicht nur schicker als ihre Vorgänger aussehen, sondern auch eine Rückseite haben könnten. Das würde vor allem im Rahmen von Android XR schlagend werden, könnte aber auch in der Darstellung am Smartphone für ganz neue Effekte sorgen. Man hat die neuen Emojis sicherlich nicht ohne Grund auf dem Zukunfts-Event angekündigt.

» Der erste Blick auf die neuen 3D Emojis in Android

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Auch wenn nicht alle Erwartungen an das Event erfüllt worden sind, hat Google die Messlatte sicherlich nicht zu hoch gelegt. Die Gemini Intelligence wird Android massiv verändern und der Start auf dem Desktop die Reichweite des gesamten Ökosystems stark ausbauen. Und dann sprechen wir noch gar nicht von den erwarteten Neuerungen auf Smartwatches und den smarten Brillen, die wir in der nächsten Woche zu sehen bekommen werden.

» Hier könnt ihr das Android Show-Event noch einmal ansehen

Letzte Aktualisierung am 7.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.