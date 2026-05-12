Android Show Livestream: Hier könnt ihr die Zukunft von Android mit allen Ankündigungen Live verfolgen (Video)

Der Mai ist bei Google seit vielen Jahren der Monat mit den großen Ankündigungen, Aussichten und auch Produktvorstellungen – und schon heute Abend geht es los: In wenigen Stunden beginnt die Android Show I/O Edition, die uns viele große Ankündigungen rund um Android und dessen neue Plattformen bringen wird. Wer die Präsentation der Zukunft von Android nicht verpassen will, kann wie gewohnt im Android Show Livestream ab 19:00 Uhr Live dabei sein.



Google hat die Messlatte ganz nach oben gehangen – und das bereits mehrfach vor dem Start der großen Android Show. Man will die Zukunft von Android zeigen, spricht vom wichtigsten Android-Jahr überhaupt, will das Betriebssystem in ein KI-System verwandeln und viele ‚amazing things‘ zeigen. Viel mehr geht eigentlich gar nicht und schon durch die Teaser ist klar, dass man heute Abend wirklich Großes anzukündigen hat.

Wir haben euch natürlich schon in den letzten Wochen ausführlich über alle erwarteten Produkte von Android 17 über den neuen Android-Desktop + Android-Laptops und das neue Betriebssystem Aluminium OS informiert. Aber auch die Android XR Smart Glasses und die KI-Agenten in Android werden vermutlich eine große Rolle spielen.

Wer sich für Android interessiert, sollte diese Ankündigungen nicht verpassen, die sicherlich schon heute Abend sehr viel vorzeigbares enthalten werden. Selbst im Platzhaltervideo für das Event (siehe unten) spricht man schon wieder von der Zukunft und zeigt, dass da einiges kommt. Der gesamte Bugdroid färbt sich von seinem typischen Grün in eine eher mit KI assoziierte Farbe. Sogar der bunte Gemini-Streifen ist im Inneren des Bugdroid zu erkennen.









Das Event und der Livestream starten heute Abend um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Einige Ankündigungen könnten vielleicht schon früher erfolgen, so wie etwa der Start von Android 17, aber die großen Brocken hebt man sich natürlich für die große Bühne auf. Google möchte maximale Aufmerksamkeit auf die heute Abend präsentierten Themen, aus diesem Grund hat man das Event auch aus der Google I/O herausgelöst, die mittlerweile andere Schwerpunkte hat.

Der eine oder andere Teaser für die nächste Woche mit der Google I/O könnte vielleicht auch dabei sein, aber das müssen wir abwarten. Wir werden euch hier im Blog natürlich zeitnah über alle wichtigen Ankündigungen informieren. Durch die Dichte der Ankündigungen könnte einiges mit heißer Nadel gestrickt sein, schaut daher immer wieder mal hier im Blog vorbei. Im Anschluss werden wir dann auch noch einmal alle wichtigen Ankündigungen zusammenfassen.

Wer das alles und sehr viel mehr nicht verpassen möchte, kann uns jetzt auch bei Google News abonnieren und – ganz wichtig – GoogleWatchBlog als bevorzugte Quelle bei Google hinzufügen.

» Diese großen Android-Ankündigungen erwarten wir

Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.