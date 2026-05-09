Android: Googles Anlauf auf den Desktop kommt – bringt ein neues Betriebssystem und Android-Laptops

Google ist mit dem Betriebssystem Android auf vielen Plattformen erfolgreich unterwegs und will schon sehr bald die nächste in Angriff nehmen: Schon in der kommenden Woche könnte man das neue Android für den Desktop und den ersten Pixel Laptop vorstellen, die die Desktopwelt erobern sollen. Der Start wurde seit vielen Jahren vorbereitet und in ersten Zügen bereits umgesetzt.



Android kommt auf den Desktop

Android ist im Smartphone-Markt sehr erfolgreich, im Tablet-Markt sehr erfolgreich, ist im Auto weit verbreitet, auf Smartwatches ebenso und auch auf Smart TVs hat man mittlerweile die Marktführung übernommen. In der Wiege der Computerwelt ist man mit Android bisher noch angekommen, doch das soll sich mit dem bevorstehenden Angriff auf den Desktop ändern. Schon vor einigen Monaten ist der Android-Desktopmodus gestartet, der allerdings nur ein Vorläufer ist.

Während der Android-Desktopmodus lediglich eine erweiterte Smartphone-Oberfläche bei Anschluss eines Smartphones, Foldables oder Tablets ist, soll Android für den Desktop ein vollwertiges Betriebssystem sein. Es soll das genutzte Desktopgerät eigenständig antreiben, nicht auf ein angebundenes mobiles Gerät angewiesen sein und somit als Alternative Desktopplattform zu Microsoft Windows starten. Die Oberflächen dürften recht ähnlich sein, bisher gibt es darüber allerdings keine Informationen.

Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Tagen von Googles schleichender Desktop-Übernahme berichtet, mit der man die Nutzer auf den Google-Desktop vorbereitet. Die neuen Google-Apps, der Android-Desktopmodus und das nach wie vor bestehende ChromeOS mit dessen sehr ähnlicher Oberfläche schaffen einen Standard, der sich schnell etablieren und gut zwei Jahre später in das Gemini-Betriebssystem Aluminium OS münden soll.









Pixel Laptop / Android Laptop kommt

Weil ein Betriebssystem natürlich auch ein dazugehöriges Gerät benötigt, dürfte Google laut Leaks auch kurz vor der Präsentation des ersten Pixel Laptop stehen. Der große Anlauf soll das neue Betriebssystem mit einer neuen Geräteklasse verknüpfen, ähnlich wie man es vor vielen Jahren mit den Chromebooks vorgemacht hat. Auch Laptops von anderen Herstellern sollen in Planung sein, wobei allerdings mögliche Exklusivitätsklauseln von Microsoft Windows zum Problem werden könnten.

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Google hat den Start auf dem Desktop langfristig vorbereitet, hat mit dem Desktopmodus die Angel ausgeworfen, mit den neuen Desktop-Apps Brücken geschlagen und dürfte in den nächsten Monaten das Desktop-Betriebssystem auf eigenen Geräten starten. Schon in zwei Jahren könnte dieser Anlauf wiederum ein Upgrade auf Aluminium OS erhalten, das wiederum ChromeOS auf Chromebooks ablösen soll. Vor allem die einheitlichen Oberflächen und die nahtlose Anbindung an die mobilen Android-Geräte könnten auch treue Windows-Nutzer interessiert über den Tellerrand blicken lassen.

Wir erwarten die Vorstellung vom Android-Desktop für die Android Show in der kommenden Woche, die dazugehörige Hardware eventuell erst eine Woche später auf der Google I/O.

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