Neue Google-Produkte kommen: Diese Geräte stehen in den Startlöchern (Pixel Laptop, Home Speaker, Fitbit Air)

Google verfügt über ein wachsendes Hardware-Portfolio, das vor allem für die Pixel-Smartphones bekannt ist. In den nächsten Wochen stehen keine Pixel-Präsentationen an, aber dennoch könnte es auf der Google I/O neue Geräte geben: Derzeit sind drei neue Produkte bekannt, die sich seit längerer Zeit in Entwicklung befinden und schon sehr bald auf den Markt kommen könnten. Wir zeigen euch, was in der Pipeline steckt.



In wenigen Wochen startet die Entwicklerkonferenz Google I/O und wird auch in diesem Jahr wieder ein Feuerwerk an Ankündigungen bereithalten – natürlich allen voran rund um die KI, Gemini und die wichtigen Android-Plattformen. Aber das ist längst nicht alles, denn auch Hardware abseits der Pixel-Linie dürfte eine wichtige Rolle spielen. Aktuell gibt es gleich drei Hardware-Produkte, die auf diesem Event vorgestellt werden könnten.

Google Home Speaker

Bereits im August letzten Jahres wurde der neue Google Home Smart Speaker vorgestellt und auch fast sieben Monate später ist das Produkt noch immer nicht am Markt. Von Beginn an hieß es, dass wir für Frühjahr 2026 mit dem neuen Smart Speaker rechnen können und weil das Gerät noch immer nicht verfügbar ist, wird es sich wohl in die Google I/O verschieben. Das wäre aufgrund des KI-Fokus, Gemini-Fokus und vielleicht auch neu entdecktem Smart Home-Fokus gar keine schlechte Idee.

Alles was über den Google Home Smart Speaker bekannt ist, was aufgrund der sehr frühen Ankündigung eigentlich recht viel und aufgrund der Geräteklasse wiederum recht wenig ist, findet ihr im folgenden verlinkten Artikel. Darin philosophiere ich auch darüber, warum das Gerät überhaupt so extrem früh angekündigt worden ist.

» Alle Infos zum Google Home Speaker









Fitbit Air

Sowohl die Teaser als auch die Leaker haben bereits verraten, dass Google den Fitnesstracker ohne Display vorstellen wird – das Fitbit Air. Das Gerät selbst dürfte nicht ganz so aufregend sein und eher das Mittel zum Zweck stellen, denn das eigentliche Highlight ist die damit versorgte KI-Plattform. Der Health Coach sowie eine umfangreiche Aufbereitung von Daten rund um die Gesundheit, Vitalität und Fitness werden eine große Rolle spielen.

» Alle Infos zu Fitbit Air und Google Health

Pixel Laptop

Google hat schon vor längerer Zeit in Aussicht gestellt, in diesem Jahr einen Pixel Laptop mit Android auf den Markt bringen zu wollen. Weil Android und der Android-Desktop auf der I/O eine große Rolle spielen sollen, dürfte man auch den Pixel Laptop erstmals zeigen und vielleicht sogar schon zeitnah auf den Markt bringen.

» Alle Infos zum Pixel Laptop

Pixel 11-Smartphones

Im Hardware-Bereich gibt sich Google mittlerweile recht offen und zeigt nicht selten Produkte vorab. Daher wäre es keine große Überraschung, wenn man auch die Pixel 11-Smartphones und die Pixel Watch 5 zumindest einmal anreißt und in Form von Teasern zeigt. Eine echte Ankündigung ist allerdings nicht zu erwarten.

Letzte Aktualisierung am 23.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.