Google Play Store Aktion: Diese 98 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Am Sonntag hält der Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper bereit – schaut mal herein. Heute berichten wir über den Vertrauensverlust in Google Maps-Bewertungen, zeigen euch die neuen Google-Produkte und die Folgen des Android-Desktops. Schaut euch doch auch an, wie groß YouTube wirklich ist.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 25.04.2026

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Apps
Invitation Card Maker Pro
Invitation Card Maker Pro
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Invitation Card Maker Pro
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Mockup for Everything - Design
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Mockup for Everything - Design
Entwickler: AUSTECH STUDIO
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Fake call screen - Prank call
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Fake call screen - Prank call
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Gallery Slideshow
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Gallery Slideshow
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Fit Workout Pro - AI Trainer
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Fit Workout Pro - AI Trainer
Entwickler: AUSTECH STUDIO
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Contact Edge side bar
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Contact Edge side bar
Entwickler: Yogesh Dama
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Bookmark Manager - URL manager
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Bookmark Manager - URL manager
Entwickler: Yogesh Dama
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Spirits Wave EVP Scanner
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Entwickler: White Light EVP
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Meine Medizin Pro
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Meine Medizin Pro
Entwickler: made easy
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IPTV Smart Player Pro
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IPTV Smart Player Pro
Entwickler: Dmitri Iasibas
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Garage Ringtones Pro
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Garage Ringtones Pro
Entwickler: Appflow Software
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Watch Faces
S4U Ancient Winter
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S4U Ancient Winter
Entwickler: styles4you
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React: Watch face
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React: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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Outback Watch Face
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Outback Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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RW108 Momentum
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RW108 Momentum
Entwickler: rens watchfaces
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Google Maps: Darum sollte man den Bewertungen nicht mehr vertrauen – Betrug in allen Richtungen (Meinung)

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pixel angebote

Spiele
Universe Invader 2: Premium
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Universe Invader 2: Premium
Entwickler: GCenter
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Dotted Lines - Snake
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Dotted Lines - Snake
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
[365fun] TouchTouchPangPang
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[365fun] TouchTouchPangPang
Entwickler: wind
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Car Racer Vr Pro
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Car Racer Vr Pro
Entwickler: VR GAMES
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[365fun] CatchBee
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[365fun] CatchBee
Entwickler: wind
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Effesteria Nombo Card
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Effesteria Nombo Card
Entwickler: Effesteria
Preis: Kostenlos
Soul Evolve: Epic Fantasy Hero
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Soul Evolve: Epic Fantasy Hero
Entwickler: MGIF
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Pixel Blade M VIP
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Pixel Blade M VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Word Search Ultimate PRO
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Word Search Ultimate PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
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[365fun] Perfect 3m
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[365fun] Perfect 3m
Entwickler: wind
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[365fun] Color Match2
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Entwickler: wind
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Traffic Jam Cars Puzzle Legend
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Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Entwickler: MobGame Pte. Ltd.
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[365fun] Wood Block Travel
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Entwickler: wind
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Zombie Age 3 Premium: Survival
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Zombie Age 3 Premium: Survival
Entwickler: RedAntz
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Mathe 5. Klasse
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Entwickler: Sergey Malugin
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Third grade Math - Addition
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Third grade Math - Addition
Entwickler: Sergey Malugin
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Mathe 1. Klasse
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Mathe 1. Klasse
Entwickler: Sergey Malugin
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Subtraction 2nd grade Math
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Entwickler: Sergey Malugin
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Das kleine Einmaleins
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Das kleine Einmaleins
Entwickler: Sergey Malugin
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Brüche subtrahieren Trainer
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Entwickler: Sergey Malugin
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Operations with integers
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Entwickler: Sergey Malugin
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Second grade Math - Addition
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Second grade Math - Addition
Entwickler: Sergey Malugin
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Multiplication 3rd grade Math
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Multiplication 3rd grade Math
Entwickler: Sergey Malugin
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Brüche multiplizieren Trainer
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Entwickler: Sergey Malugin
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Brüche subtrahieren
Brüche subtrahieren
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Brüche subtrahieren
Entwickler: Sergey Malugin
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Multiply and divide fractions
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Multiply and divide fractions
Entwickler: Sergey Malugin
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Multiplication 4th grade Math
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Multiplication and Division
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Add and subtract fractions
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Gravity Math
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Bruchrechnung Brüche addieren
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Entwickler: Sergey Malugin
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Fractions and Decimals
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Fractions and Decimals
Entwickler: Sergey Malugin
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First grade Math - Addition
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First grade Math - Addition
Entwickler: Sergey Malugin
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Fractions - 4th grade Math
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Fractions - 4th grade Math
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Brüche addieren Mathe Spiel
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Brüche addieren Mathe Spiel
Entwickler: Sergey Malugin
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Division 4th grade Math skills
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Division 4th grade Math skills
Entwickler: Sergey Malugin
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Third grade Math - Division
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Third grade Math - Division
Entwickler: Sergey Malugin
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Decimals 4th grade Math skills
Decimals 4th grade Math skills
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Decimals 4th grade Math skills
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Fractions and mixed numbers
Fractions and mixed numbers
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Fractions and mixed numbers
Entwickler: Sergey Malugin
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Brüche dividieren
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Brüche dividieren
Entwickler: Sergey Malugin
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Mathe 2. Klasse
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Mathe 2. Klasse
Entwickler: Sergey Malugin
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Math Shot
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Math Shot
Entwickler: Sergey Malugin
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Decimals - 5th grade Math
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Decimals - 5th grade Math
Entwickler: Sergey Malugin
Preis: Kostenlos
Undead City: Survivor Premium
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Undead City: Survivor Premium
Entwickler: Unimob Global
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Fruit Frenzy Tiles
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Fruit Frenzy Tiles
Entwickler: Gamezilla
Preis: Kostenlos
Burning Sky VIP
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Burning Sky VIP
Entwickler: SHMUP Games
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RUSTY: Island Survival Pro
RUSTY: Island Survival Pro
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RUSTY: Island Survival Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Slime Legends - Survivor
Slime Legends - Survivor
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Slime Legends - Survivor
Entwickler: Fori Studio
Preis: Kostenlos
[VIP] Mr. Balcan Idle
[VIP] Mr. Balcan Idle
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[VIP] Mr. Balcan Idle
Entwickler: SUPERCLAY Inc
Preis: Kostenlos
Dot - Aline Same Color Dots
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Dot - Aline Same Color Dots
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Falltopia Plus: Epic Space RPG
Falltopia Plus: Epic Space RPG
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Falltopia Plus: Epic Space RPG
Entwickler: Pusilung
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
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Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Stickman Warriors Dragon Hero
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Stickman Warriors Dragon Hero
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
Stick Warrior SuperHero Dragon
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Stick Warrior SuperHero Dragon
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
Live or Die: Überleben Pro
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Live or Die: Überleben Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Guardian War: Ultimate Edition
Guardian War: Ultimate Edition
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Guardian War: Ultimate Edition
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos




Icon Packs
Azulox Blue Icon Pack
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Azulox Blue Icon Pack
Entwickler: OSheden Design
Preis: Kostenlos
Viorange - Line Icon Pack
Viorange - Line Icon Pack
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Viorange - Line Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Sun Flower - Line Icon Pack
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Sun Flower - Line Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Red Carpet - Lines Icon Pack
Red Carpet - Lines Icon Pack
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Red Carpet - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Bubble Gum - Lines Icon Pack
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Bubble Gum - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Kathleen - Lines Icon Pack
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Kathleen - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Earth - Lines Icon Pack
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Earth - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Marigold - Lines Icon Pack
Marigold - Lines Icon Pack
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Marigold - Lines Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Kamsa Squircle - Icon Pack
Kamsa Squircle - Icon Pack
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Kamsa Squircle - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Kumza - Squircle Icon Pack
Kumza - Squircle Icon Pack
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Kumza - Squircle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Diamond - Icon Pack
Diamond - Icon Pack
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Diamond - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Minka Dark - Icon Pack
Minka Dark - Icon Pack
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Minka Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Belga Light - Icon Pack
Belga Light - Icon Pack
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Belga Light - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Varwil Pink - Icon Pack
Varwil Pink - Icon Pack
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Varwil Pink - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Star - Yellow Icon Pack
Star - Yellow Icon Pack
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Star - Yellow Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Yellowdiant - Icon Pack
Yellowdiant - Icon Pack
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Yellowdiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Squircle Dark - Icon Pack
Squircle Dark - Icon Pack
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Squircle Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Dots Live Wallpaper - Battery
Dots Live Wallpaper - Battery
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Dots Live Wallpaper - Battery
Entwickler: JustNewDesigns
Preis: 1,29 €+
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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