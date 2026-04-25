So groß ist YouTube wirklich: Gigantische Kennzahlen zu Uploads, Speicherplatz, Videolänge und Server (Video)

Den meisten Nutzern dürfte bewusst sein, dass hinter der Videoplattform YouTube eine gewaltige Infrastruktur stecken muss, die für das Speichern und Ausliefern von Videos notwendig ist. Doch wie gewaltig diese Ausmaße mittlerweile sind, wie viel Speicherkapazität und Rechenpower Google bereitstellen muss, lässt sich kaum in Worte fassen. Ein sehenswertes Video zeigt jetzt die wahre Größe von YouTube.



Das Wasser kommt aus dem Hahn, der Strom aus der Steckdose und das Internet aus dem Router. Was für diese Selbstverständlichkeiten im Hintergrund notwendig ist, wird schnell vergessen oder von vielen Menschen schlicht unterschätzt. Das gilt sicherlich auch für YouTube, das Milliarden von Nutzern nahezu täglich zuverlässig und ohne erwähnenswerte Aussetzer mit Videos zu jeglichem Thema und in jeder gewünschten Qualität beliefert.

Wer zwei Sekunden darüber nachdenkt und allein auf den eigenen Smartphone- oder Cloudspeicher schaut, dem wird sehr schnell klar sein, dass Google für den Betrieb von YouTube eine gewaltige Infrastruktur bereitstellen muss. Denn alle Videos wollen gespeichert werden, verarbeitet werden, in unzähligen Versionen bereitgehalten und dann auch noch weltweit ohne Stottern an Milliarden Nutzer ausgeliefert werden. Dass das nicht mit einigen Servern im Google-Keller zu bewerkstelligen ist, versteht sich von selbst.

Es gibt viele Statistiken, Grafiken und Aufbereitungen über die Infrastruktur von YouTube, doch ein vor wenigen Tagen veröffentlichtes Video sticht dabei heraus und macht einen sehr guten Job darin, die wahre Größe von YouTube zu zeigen. Das ist auch gleich der Titel des Videos, das mit seinem Titel wahrlich nicht zu hoch pokert, sondern sehr anschaulich darstellt, was der Betrieb dieser Plattform bedeutet. Schauen wir uns die wichtigsten Zahlen und Fakten einmal an.









So viele Videos werden hochgeladen

Auf YouTube werden in jeder Sekunde Unmengen an Videos hochgeladen, die schon innerhalb eines einzigen Tages die Lebenszeit vieler Menschen übersteigt: Laut aktuellen Statistiken werden 720.000 Stunden Videomaterial pro Tag hochgeladen – das sind umgerechnet 80 Jahre Videolaufzeit. Brechen wir das weiter runter, sind das 30.000 Stunden Videomaterial pro Stunde oder immer noch 500 Stunden Videomaterial pro Minute.

So viel Speicherplatz benötigt YouTube

Diese gewaltigen Mengen an Videomaterial wollen natürlich nicht nur durch die Leitung geschoben, sondern von YouTube auch dauerhaft gespeichert werden – und das nicht nur einmal! Jedes einzelne Video wird von YouTube verarbeitet und in Dutzenden von Formaten und Auflösungen gespeichert, sodass für jedes Endgerät eine optimale Version ausgespielt werden kann. Die Formate reichen vom 144p-Format für 3G-Netze bis zum hochaufgelösten 4K-Video.

Im Video wird das Beispiel genannt, dass ein Video mit einer Größe von 1 Gigabyte (absolut üblich bei YouTubern) auf den YouTube-Servern somit 10, 20 oder sogar 30 Gigaybte Speicherplatz belegen kann. Multipliziert man die Speicherangaben mit der Videodauer kommen wir auf das Ergebnis, dass YouTube 1 Petabyte Speicherplatz pro Stunde benötigt. Physikalisch betrachtet bedeutet dies, dass alle 2 Stunden ein neues Server-Rack benötigt wird. Um das einmal in eine fassbare Dimension zu bringen: Eine handelsübliche 2 TB-Festplatte würde euch als YouTube-Betreiber nur etwa 14 Sekunden reichen.

Die Gesamtkapazität von YouTube soll laut Schätzungen aktuell bei 10 bis 15 Exabyte liegen. Würde man all diese Daten auf 1-Terabyte-Festplatten speichern und aufeinander stapeln, würde der Turm höher als die Internationale Raumstation (ISS) reichen.

Notwendige Infrastruktur

Rechnen wir das Ganze jetzt in Rechenzentren um, wird es spannend: YouTube füllt pro Jahr etwa 4.000 Server-Racks, die in den Rechenzentren platziert werden wollen. Allein diese entwickeln eine Hitze von 5 bis 7 Megawatt und benötigen gewaltige Kühlsysteme. Dabei wollen wir nicht vergessen, dass YouTube ständig wächst und keine Videos löscht. Der Speicherplatzbedarf ist also _niemals_ gedeckt, sondern wächst immer weiter.

Weil jedes Video auch noch mehrfach global gespiegelt werden will, sowohl für den schnellen weltweiten Zugriff als auch für die absolute Ausfallsicherheit (ein Datenverlust wäre für YouTube/Google ein absoluter PR-Gau), multiplizieren sich diese Angaben noch einmal. Bei diesen gigantischen Mengen dürften bei Google wohl im Sekundentakt Festplatten abrauchen.

YouTube-Nutzung

Weltweit werden jeden Tag über 1 Milliarde Stunden YouTube-Videos angesehen. Das entspricht etwa 114.000 Jahren menschlicher Aufmerksamkeit alle 24 Stunden









Was das alles kostet…

Soweit das bekannt ist, gibt es keine „YouTube-Rechenzentren“, sondern die gesamte Power läuft auf der Google-Infrastruktur, die bekanntlich noch für viele weitere Dinge genutzt wird. Daher sind die Betriebskosten für Außenstehende nicht zu erfassen und können auch nicht seriös geschätzt werden. Gut möglich, dass YouTube als eigenständige Plattform ohne Google-Power mehr Kosten als Umsatz hätte. Zumindest unter dem Strich soll YouTube für Google seit einigen Jahren akzeptable Gewinne einfahren. Details hat man dazu allerdings nie genannt.

Darum YouTube Premium oder mit Werbung

Und an dieser Stelle dürfen sich die Nutzer, die immer alles kostenlos haben wollen und mit Adblocker unterwegs sind, fragen, wie das Ganze finanziert werden soll. Denn nicht nur die YouTuber wollen Geld verdienen, das sie zum überwiegenden Teil von Googles Werbeeinnahmen erhalten, sondern auch die Videoplattform selbst will finanziert werden – und das mit stetig steigendem Finanzbedarf. Meine Lanze für YouTube Premium hatte ich hier im Blog ja schon häufiger gebrochen und spätestens obiges Video ist ein erneuter Beweis dafür, dass es jeden Cent wert ist.

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