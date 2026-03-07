YouTube Premium: Jetzt gibt es keine Ausreden mehr – Upgrade für Lite-Abo ist Gamechanger (Meinung)

Google hat auf der Videoplattform YouTube in den letzten Jahren die Daumenschrauben gegenüber Werbeblocker-Nutzern massiv angezogen und gleichzeitig attraktive Möglichkeiten für eine Alternative geschaffen. Spätestens seit dem letzten Update gibt es keine Ausreden mehr für die Nutzer, die nach wie vor glauben, sich alle Inhalte kostenlos erschleichen zu können.



Wettlauf zwischen Blocker und YouTube

YouTube hat vor gut zwei Jahren damit begonnen, Nutzer von Werbeblockern vollständig auszusperren, funktionell einzuschränken oder anderweitig zu sabotieren – tatsächlich auch mit schadenfreudigen Funktionen wie etwa dem Ausspielen von stundenlanger Werbung. Damit ist man sehr erfolgreich gefahren und dürfte den Großteil aller Werbeblocker ausgesperrt haben. Man spricht zwar nicht darüber, doch die stark steigenden Werbeumsätze sowie ebenfalls enorm stark wachsenden YouTube Premium-Abos suggerieren das recht deutlich.

Durch das Aussperren dieser Nutzerschaft fühlen sich diese wieder einmal provoziert, rüsten ihre Blocker auf und verkünden oftmals stolz, dass sie die YouTube-Sperre überwunden haben – nur um dann wenige Tage später erneut von YouTube ausgesperrt zu werden. Es ist ein Katz- und Maus-Spiel, das niemals enden wird. Dabei übersieht die Masse der Nutzer, dass YouTube den Werbeblocker-Wettlauf längst gewonnen hat. Es geht nicht mehr um die große Masse, sondern nur noch um einen sehr kleinen Anteil an hartnäckigen Nutzern.

Die Argumente der Werbeblocker-Nutzer kann man ohnehin nicht ernst nehmen, denn diese sind bekanntlich der Überzeugung, immer alles kostenlos bekommen zu müssen. Hoffentlich arbeiten diese Menschen ebenfalls rein ehrenamtlich und leben von Luft, Liebe und der Hand im Mund. Oftmals kommt das Argument, dass sie ja bezahlen würden, wenn das Abo nicht so teuer wäre. Doch dieses Argument kann man spätestens seit dem jüngsten YouTube Premium Lite-Upgrade nicht mehr gelten lassen.









YouTube Premium Lite rüstet auf

Erst vor wenigen Tagen gab es ein Upgrade für YouTube Premium Lite, mit dem das Angebot aufgerüstet wurde. Für nur 5,99 Euro pro Monat bekommen die Nutzer jetzt eine weitgehend werbefreie Videoplattform inklusive der vollen Funktionalität für die Hintergrundwiedergabe sowie den Download von Inhalten zur Offline-Wiedergabe. Das sind rund 20 Cent pro Tag – was für die gebotene Leistung sicherlich nicht zu teuer ist.

Es gibt keine Ausrede mehr

Von diesen 20 Cent pro Tag wollen die Creator bezahlt und der Betrieb der Plattform finanziert werden. Viel besser kann Google das Angebot gar nicht mehr machen, daher gibt es meiner Meinung nach keine Ausrede mehr für die Werbeblocker-Nutzer. Irgendwann sollte man sich vielleicht auch einmal fragen, ob es ihnen den Aufwand und die vergeudete Lebenszeit wirklich wert ist oder ob es ihnen nicht doch eher um die eigene Sturheit und den Schatten geht, über den sie nicht springen können. Die Werbeblocker haben es so gewollt, dass vieles hinter einer Paywall verschwindet – jetzt müssen sie auch damit leben.

Oft kommt noch das Argument, dass es die Inhalte nicht wert sind, dafür zu bezahlen. Das mag eine persönliche Meinung sein, aber warum betreibt man dann solch einen Aufwand mit einer Handvoll Blockern und Technologien, um genau an diese Inhalte zu gelangen…?

