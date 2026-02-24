YouTube Premium Lite: Neue Vorteile für alle Nutzer des günstigen Abos – Google spendiert Premium-Features

Im vergangenen Jahr hat Google das Abo-Portfolio von YouTube Premium um das Paket YouTube Premium Lite erweitert, das zu einem deutlich günstigeren Preis angeboten wird. Dafür bekommen die Nutzer natürlich nur einen eingeschränkten Umfang an Vorteilen, doch jetzt wird dieser recht überraschend erweitert: Alle Abonnenten dürfen sich in den nächsten Tagen auf zwei neue Vorteile freuen.



Google hat in den letzten Jahren viele YouTube-Nutzer in das Premium-Abo getrieben, doch einige halten es aufgrund der vielleicht nicht ganz so häufigen Nutzung für zu teuer. Daher wurde im vergangenen Jahr auch in Deutschland das Abo YouTube Premium Lite geschaffen, das den Nutzern deutlich weniger Werbung zwischen und rund um die Videos zeigen soll. Abgesehen davon wurden alle weiteren Vorteile gestrichen, doch jetzt kommen zwei zurück bzw. werden überhaupt erst in das günstige Paket inkludiert.

Um den Umfang des Lite-Abos zu erweitern, werden jetzt zwei Vorteile hinzugefügt, die bisher nur mit den Standard-Abos verfügbar waren: Das ist zum einen die Wiedergabe von Videos im Hintergrund, die für viele Nutzer sehr relevant ist – gerade am Smartphone. Das bedeutet, dass die Videos bzw. dessen Audiospur auch dann weitergespielt werden, wenn die App nicht im Fokus ist. Gerade für Musikstreamer oder Zuhörer von Video-Podcasts ein enorm wichtiger Punkt.

Der zweite Vorteil ist, dass man jetzt auch den Premium Lite-Nutzern die Möglichkeit bietet, Videos für die Offline-Wiedergabe lokal herunterzuladen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Videos als mp4 oder einem ähnlichen Format vorliegen, sondern dass diese für die Wiedergabe ohne aktive Internetverbindung im Zwischenspeicher der YouTube-App abgelegt werden. Die Videos lassen sich daraus nicht extrahieren und sind auch weiterhin nur mit der YouTube-App abspielbar.

Als Grund für die überraschende Erweiterung gibt Google an, dass man auf das Nutzerfeedback gehört hat. Genauso wie damals das Lite-Abo überhaupt erst entstanden ist – weil die Nutzer das große Paket zu teuer fanden – dürfte den Abonnenten wohl einer dieser beiden wichtigen Vorteile gefehlt haben. Weitere funktionelle Erweiterungen wären theoretisch möglich, den Zugang zu weiteren Inhalten wird es aber natürlich mit dem günstigen Abo niemals geben können. Dafür gibt es das große Premium-Abo.

