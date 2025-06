YouTube Premium Lite: Google erhöht den Werbedruck – Werbespots kommen zu Kurzvideos und Musikvideos

Google hat erst vor einigen Wochen das YouTube Premium Lite-Abo in Deutschland und vielen weiteren Ländern gestartet, das den Nutzern zu einem günstigen Preis eine fast-werbefreie Plattform verspricht. Dabei wird es wohl grundsätzlich bleiben, doch jetzt informiert man alle Abonnenten per E-Mail, das in Kürze mehr Werbung gezeigt werden wird. Das gilt hauptsächlich für die YouTube Shorts.



Google hat den Werbedruck bei YouTube in den letzten Jahren immer weiter gesteigert und konnte dadurch die Abozahlen bei YouTube Premium enorm steigern. Zu den verfügbaren Paketen gehören neben YouTube Premium und dem brandneuen YouTube Premium auch das Einsteiger-Abo YouTube Premium Lite. Dieses verspricht den Nutzern eine weitgehend werbefreie Plattform für einen deutlich geringeren Preis als beim großen Abo. Wir haben euch kürzlich in einem Artikel alle YouTube Premium-Abos zusammengefasst.

Wir schreiben dir, um dich darüber zu informieren, dass ab dem 30.06.2025 zusätzlich zu Musikinhalten und während du suchst oder browsest, Werbung auf Shorts erscheinen kann. Die meisten Videos werden weiterhin werbefrei bleiben.

Jetzt werden alle YouTube Premium Lite-Abonnenten per E-Mail mit obiger Nachricht darüber informiert, dass man den Werbedruck auch bei aktivem Abo etwas weiter ausbaut. Es heißt, dass die Werbeunterbrechungen nicht mehr nur bei Musik oder beim Browsen auftauchen können, sondern auch in den Kurzvideos von YouTube Shorts. Das wird bei den Nutzern zunächst sicherlich nicht ganz so gut ankommen, aber grundsätzlich hält YouTubes Versprechen damit weiterhin.

Im Rahmen von YouTube Premium Lite wirbt man damit, dass die Nutzer die meisten Videos ohne Werbung sehen können. Eine vollständige Werbefreiheit wurde nie versprochen und auch bestimmte Bereiche nie ausgeschlossen. Außerdem sichert sich YouTube nur die Möglichkeit, Werbung in den Shorts anzuzeigen und wird das nicht bei allen Videos tun. Es ist eher verwunderlich, dass man das nicht von Anfang an getan hätte, denn die Kurzvideos sind sehr erfolgreich und verzeichnen Milliarden Aufrufe pro Tag. Die Ankündigung lässt zwischen den Zeieln auch vermuten, dass der Werbedruck rund um die Musikvideos ebenfalls erhöht wird.

Ich würde daher behaupten, dass sich zunächst gar nicht so viel ändert und die E-Mail daher heißer diskutiert wird, als sie eigentlich ist. Anders sähe es aus, wenn auch YouTube Premium damit beginnt, erste Werbeanzeigen zuzulassen. Denn das wäre tatsächlich eine Abkehr vom ehemaligen Versprechen. Ich würde aber vermuten, dass das noch längere Zeit nicht der Fall sein wird. Perspektivisch ist es aber sicherlich nicht mehr auszuschließen.

