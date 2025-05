Google One & YouTube Premium: Google erreicht 270 Millionen Abonnenten – interessante neue Details

Google ist mit den beiden Abo-Plattformen Google One und YouTube Premium sehr erfolgreich, denn man kann stetig wachsende Nutzerzahlen verkünden. Erst kürzlich hat man einen neuen Meilenstein durchbrochen und jetzt gibt es eine interessante Aufschlüsselung, die die Verbreitung der beiden Abonnements detailliert. Es zeigt sich erneut, dass das darin enthaltene Gemini Advanced eher ein Goodie als ein Will-Haben ist.



Erst vor wenigen Wochen wurde im Rahmen der Quartalszahlen offiziell verkündet, dass Google One und YouTube Premium 270 Millionen Abonnenten haben – kombiniert und ohne einzelne Aufschlüsselung. Jetzt ist die Nachrichtenagentur Reuters an aktuelle Zahlen von Google One gelangt, die uns im Umkehrschluss auch Einblicke in YouTube Premium geben. Denn wenn Google von kombinierten Abozahlen spricht, können sich darin auch viele Nutzer doppelt befinden. Denn man spricht ja von Abos, nicht von Nutzern bzw. Abonnenten.

Laut aktuellen Zahlen hat Google One 150 Millionen Abonnenten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass YouTube Premium 120 Millionen Abonnenten hat und somit beide Plattformen sehr erfolgreich sind. Erst vor etwas mehr als einem Jahr wurde offiziell verkündet, dass beide Plattformen fast zeitgleich die Marke von 100 Millionen Abonnenten durchbrochen hatten. Das zeigt, bei welcher das Wachstum derzeit größer ausfällt. Aber auch YouTube Premium muss sich mit 20 Prozent Wachstum und 20 Millionen neuen Abonnenten sicherlich nicht verstecken.

Weiterhin wird ausgeführt, dass „einige Millionen Nutzer“ Gemini Advanced nutzen können. Das bezieht sich auf das AI One Premium-Abo und auf alle Stufen darüber ab 5 Terabyte Speicherplatz. Für dieses Abo gibt es keine handfesten Zahlen. Allerdings sind darin auch die zahlreichen Probe-Abos enthalten, die von Google aggressiv beworben und einen bis drei Monate vollkommen kostenlos angeboten werden. Viele andere benötigen Unmengen an Speicherplatz und haben das Abo eben im Paket dabei. Ich bleibe daher bei meiner Einschätzung, dass nur wenige Nutzer Gemini Advanced haben wollen.

Wir dürfen gespannt sein, ob Google aufgrund dieser Erfolge eines Tages ein kombiniertes Abo anbieten wird, über das seit dem vergangenen Jahr spekuliert wird. Das könnte noch mehr Abonnenten anlocken und die Umsätze steigern. Auf der anderen Seite könnte es aber auch zu sehr vielen Umsteigern kommen, die bislang beide Abos separat hatten, und dann weniger Umsatz generieren. Aber das wird man bei Google wohl am besten wissen…

