GMail: Android-App erhält neue angedockte Leiste für das Antworten und Weiterleiten (Screenshots)

Die Oberfläche von GMail für Android wurde in den letzten Jahren kaum verändert, doch nach mehreren Testläufen und unterschiedlichen Konzepten gibt es jetzt wieder eine größere Anpassung. Nach dem jüngsten App-Update zeigt sich bei vielen Nutzern eine neue Reihe mit einem Eingabefeld für das schnelle Antworten oder weiterleiten der jeweils letzten E-Mail. Dieses ersetzt die unschöne Button-Lösung.



Die Entwickler von GMail für Android wollen die Oberfläche der Mail-App etwas umbauen, sodass das Antworten auf E-Mails nicht mehr wie ein größerer Schritt wirkt, sondern so einfach wie die Antwort in einem Messenger vonstatten geht. Dafür hat man in den letzten Monaten mit einigen Formaten und schwebenden Leisten experimentiert, die nun aber wieder verschwunden sind und durch eine klassische gedockte Lösung ersetzt werden.

Nach dem Update auf die neueste Version der App zeigt sich jetzt ein fest im unteren Bereich verankertes Eingabefeld zum Antworten auf eine E-Mail. Dieser Bereich ist stets verfügbar und ermöglicht es, auch mitten in einer E-Mail eine Antwort zu verfassen oder während der Antwort in der Konversation zu scrollen. Eine Funktion, die es in der Form bis heute nicht auf den Desktop geschafft hat, wenn man sich innerhalb einer Konversation befindet.

Der Bereich besteht aus dem Eingabefeld inklusive der Möglichkeit zum schnellen Wechsel von Antworten auf „Allen Antworten“ oder Weiterleiten, dem Einfügen von Emojis oder auch dem Anhängen von Dateien. Kennt man in der Form schon seit langer Zeit, ist aber jetzt fest verankert und damit leichter als bisher nutzbar. Gut möglich, dass viele Nutzer dies schon längere Zeit verwenden können, denn es gab verschiedene Testläufe mit den unterschiedlichsten Nutzergruppen.

Es wird sicherlich nicht das letzte Redesign dieses Bereiches sein, denn aktuell geht bekanntlich kaum noch etwas, ohne dass an eine tiefere Gemini-Integration gedacht werden muss.

