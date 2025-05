Mein Gerät finden: Googles neuer Find Hub erhält UWB, Satellitenkommunikation und neue Tracker (Video)

In diesen Tagen werden viele Nutzer den Google Find Hub auf ihrem Android-Smartphone entdecken und sich vielleicht fragen, worum es sich dabei handelt. Wir haben euch bereits über die Umbenennung von ‚Mein Gerät finden‘ informiert, aber es gibt noch eine Reihe weiterer Neuerungen, die sehr bald starten sollen. Durch neue Partner und zusätzliche Funktionen sollen Nutzer künftig viele Dinge zuverlässig aufspüren können.



Aus dem seit vielen Jahren bestehenden Netzwerk Mein Gerät finden wird der Google Find Hub, der mit einem neuen Namen den nächsten Neustart markieren soll und nun wohl endlich eine passende Bezeichnung gefunden hat. Aber es gibt noch mehr Neuerungen, die im Laufe der nächsten Monate starten sollen: So hat man verkündet, dass Partner bald neue Produkte auf den Markt bringen, in denen die Bluetooth-Tracker bereits integriert sind – allen voran gilt das für Koffer.

Mit dem Find Hub könnt ihr alle eure Geräte und mit Bluetooth-Trackern versehenen Gegenstände einfach orten oder auch überprüfen, ob Freunde und Familie sicher nach Hause gekommen sind. Innerhalb der App lässt sich auch der eigene Standort freigeben, sodass es eine zentrale Anlaufstelle wird. Man bewirbt aber nicht nur das Teilen des eigenen Standorts mit Freunden und Familie, sondern auch die temporäre Freigabe des Standorts getrackter Geräte. Somit soll es etwa möglich sein, einer Fluglinie oder am Flughafen den Standort des Gepäcks freizugeben, falls dieses verlorengegangen ist.

Weil das Teilen des Standorts von Gegenständen mit Unternehmen zunächst etwas abenteuerlich klingt, ist Google einige Partnerschaften mit Airlines eingegangen, die genau so etwas anbieten können. Allerdings gilt das wohl nur für die USA und dürfte irgendwann durch einen anderen Automatismus ersetzt werden.

Die nächste große Verbesserung wird es sein, dass der Find Hub eine Satellitenverbindung aufbauen kann, sodass auch Smartphones ohne aktiven Mobilfunkempfang oder anderen Geräten in der Nähe aufgespürt werden können. So bleibt ihr auch dann mit Freunden und Familie in Verbindung, wenn kein Mobilfunkempfang verfügbar ist. Der letzte Punkt ist die baldige Unterstützung von UWB, die schon in den nächsten Wochen als erste der drei neuen Funktionen ausgerollt werden soll.

» Mein Gerät finden: Googles Gerätenetzwerk erhält einen neuen Namen – wird jetzt zum Google Find Hub

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-04-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.