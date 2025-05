YouTube: Gemini platziert Werbespots an spannenden Stellen innerhalb eines Videos – verspricht mehr Erfolg

Google ist mit der Videoplattform YouTube mittlerweile auch finanziell sehr erfolgreich, denn nicht nur die Abo-Zahlen steigen, sondern auch die Werbeeinnahmen schießen immer wieder in neue Höhen. Jetzt hat man mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz von Gemini ein neues Feature für Werbetreibende und Kanalbetreiber geschaffen, das noch höhere Werbeeinnahmen verspricht: Werbespots sollen an spannenden Stellen platziert werden können.



YouTube hat die Schlagzahl von Werbespots innerhalb von Videos in den letzten Jahren immer weiter erhöht und dürfte längst an einer Grenze angelangt sein, die man vielleicht nicht überschreiten sollte. Daher beschäftigt man sich jetzt damit, die Platzierung der bestehenden Slots innerhalb der Videos zu optimieren und dafür zu sorgen, dass die Werbeschaltungen noch mehr Aufmerksamkeit erregen und damit sowohl für den Werbetreibenden als auch den Kanalbetreiber (und in weiterer Folge auch für YouTubes Geldspeicher) lohnender sind.

Die neue Funktion nennt sich „Ad Peak Points“ und soll dafür sorgen, dass Werbeanzeigen an spannenden und wichtigen Stellen innerhalb eines Videos geschaltet werden. Die Gemini-KI soll die gesamte Videohandlung analysieren und die „Target moments“ herausfinden, um die es im Video geht und die für die größte Aufmerksamkeit bei den Nutzern sorgen. Unmittelbar danach soll zukünftig Werbung positioniert werden, sodass auch diese Anzeigen eine hohe Aufmerksamkeit erzielen können.

Bisher setzt man schon ein ähnliches System ein, das die Werbeanzeigen an spannenden Stellen auf Basis der Nutzeraufmerksamkeit positioniert. Doch die Klickzahlen der Nutzer müssen nicht unbedingt mit denen der echten Highlights eines Videos übereinstimmen, sodass die neue Funktion jetzt wohl noch bessere Ergebnisse liefern kann. Immerhin hat man sich dafür entschieden, die Anzeigen NACH und nicht vor oder gar während eines solchen Moments zu platzieren.

Das neue Format wurde in dieser Woche vorgestellt und soll schon bald zum Einsatz kommen. Weitere Details hat man nicht genannt, wird aber wohl auch in Zukunft auf eine weitere Optimierung der Werbeanzeigen setzen, um die Umsätze für alle Beteiligten zu steigern.

