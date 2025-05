Google One: Das Abo für die Ewigkeit – voller Fokus auf Speicherplatz ist Kundenbindung in Perfektion

Mit der Abo-Plattform Google One haben alle Nutzer die Möglichkeit, ihren zur Verfügung stehenden Speicherplatz zu erweitern, wobei eine Reihe unterschiedlicher Kontingente zur Auswahl stehen. Das ist für die Nutzerschaft sehr praktisch und für Google äußerst lukrativ, denn man kann sicherlich sagen, dass das Google One-Abo eine Kundenbindung in Perfektion ist. Wer einmal dabei ist, bleibt auch dauerhaft.



Nach vielen Jahren der Nutzung oder intensiver Verwendung kann der Speicherplatz bei den Google-Diensten irgendwann zur Neige gehen. Denn jeder Nutzer erhält standardmäßig nur 15 Gigabyte für Google Drive, Fotos und GMail, der unter diesen drei Produkten aufgeteilt werden muss. An dieser Marke hat man seit vielen Jahren nicht mehr geschraubt und wird diese aufgrund des riesigen Google One-Erfolgs sicherlich auch in Zukunft nicht weiter anheben. Denn der Speicherplatzbedarf wächst immer weiter.

Für Google ist das One-Abo längst zu einem wichtigen Geschäftsbereich geworden, der immer weiter wächst und kaum von einbrechenden Abonnenten-Zahlen bedroht ist. Man muss sich kaum Sorgen machen, dass die Nutzer abspringen. Denn während sich viele andere Abo-Dienste aus den unterschiedlichsten Bereichen um ihren Kunden „kümmern“ müssen, damit diese nicht zur Konkurrenz weiterziehen oder der Dienste einfach überdrüssig geworden sind, ist das bei Google One praktisch nicht der Fall. Denn hier stehen nicht die Zusatzleistungen, sondern der gebotene Speicherplatz im Mittelpunkt.

Während die in den letzten Jahren stark zurückgefahrenen Vorteile schmerzen, sind die Nutzer dennoch auf den zentralen Vorteil des zusätzlichen Speicherplatzes angewiesen. Denn wenn der gebuchte Speicher erst einmal belegt ist, lässt sich dieser nicht ohne großen Aufwand wieder freischaufeln. Natürlich lässt sich das Abo jederzeit beenden, doch das hat starke Auswirkungen auf die Nutzungsmöglichkeiten der Google-Dienste. Wir haben euch das bereits im folgenden Artikel aufgelistet: Was passiert, wenn ihr den Google One-Speicherplatz kündigt. Spoiler: Die Nutzung von GMail, Fotos und Drive wird praktisch unmöglich.









Google hat das Abo für die Ewigkeit geschaffen

In den heutigen Zeiten der allgegenwärtigen Clouddienste ist es für viele Menschen zur Normalität geworden, riesige Datenmengen zu unterschiedlichsten Zwecken abzulegen und dadurch überall dauerhaft zur Verfügung zu haben. Das können Dutzende, Hunderte oder gar Tausende von Gigabyte sein. Alles kein Problem, so lange das Google One-Abo aktiv ist und der entsprechende Speicherplatz gebucht ist. Möchte man das Abo eines Tages loswerden, ist das eigentlich nur durch den Umzug in ein völlig anderes Ökosystem möglich – bei dem ihr dann aber ebenfalls wieder bezahlen müsst.

Google One hat durch das Speicherplatz-Abo eine Kundenbindung in Perfektion geschaffen. Wer die 15 Gigabyte überschritten hat, wird das Abo nicht mehr kündigen können, ohne viele Funktionen zu verlieren. Natürlich kann man eine großangelegte Datenlöschung starten – aber das ist eher eine temporäre Lösung, wenn es überhaupt möglich ist. Die einzige gangbare Lösung wäre ein Wechsel zu einem anderen Cloudanbieter, der zwar in einigen Fällen leichtgemacht wird, aber eben auch entweder den gesamten Abschied vom Google-Netzwerk oder den Verlust von komfortablen Integrationen bedeutet.

Auch wenn es theoretisch natürlich möglich ist, haben die Nutzer in der Praxis daher kaum die Möglichkeit, das Abo zu kündigen. Ein Streaming-Abo ist verzichtbar, ein Versand-Abo oder ein Webseiten-Abo ebenfalls. Aber der Speicherplatz für die wertvolle persönliche Datensammlung, die über viele Jahre aufgebaut wurde? Praktisch unverzichtbar. Weil der Speicherplatzbedarf normalerweise nicht sinkt, sondern eher steigt, ist das ein für Google sehr vorteilhafter Kreislauf.

Ich denke, dass Google One daher langfristig eine noch größere Bedeutung haben wird, als es bisher der Fall ist.

